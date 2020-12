Ponpu: Von Bomberman inspirierte Enten-Action ist sprengbereit

Screenshot - Ponpu (PC, PS4, Switch, One) Screenshot - Ponpu (PC, PS4, Switch, One) Screenshot - Ponpu (PC, PS4, Switch, One) Screenshot - Ponpu (PC, PS4, Switch, One) Screenshot - Ponpu (PC, PS4, Switch, One) Screenshot - Ponpu (PC, PS4, Switch, One) Screenshot - Ponpu (PC, PS4, Switch, One) Screenshot - Ponpu (PC, PS4, Switch, One) Screenshot - Ponpu (PC, PS4, Switch, One)

Am 2. Dezember 2020 haben Purple Tree Studio und Zordix Publishing ihre von Bomberman inspirierte Arcade-Action Ponpu für PC, PlayStation 4 und Xbox One veröffentlicht. Die Version für Nintendo Switch ist bereits am 29. November erschienen. Der Download via PlayStation Store Microsoft Store und eShop kostet jeweils 14,99 Euro. Auf Steam , wo in Zusammenarbeit mit G-Loot derzeit ein mit 3.000 Euro dotierter Multiplayer-Wettbewerb stattfindet, werden 13,99 Euro fällig.Spielbeschreibung des Herstellers: "Der allwissende Entengott hat den Schnabel voll und die Welt bewegt sich auf ihr Ente zu. Alle zwei Milliarden Jahre muss die Welt neu gestartet werden und er entsendet Ponpu als seinen Vorboten. Dieser verliert während der Landung durch einen Schlag auf den Kopf sein Gedächtnis und kämpft fortan gegen den Entengott und andere Ponpu, um die Welt doch noch vor dem Untergang zu bewahren.Ponpu schlägt sich in einer umfangreichen Singleplayer-Kampagne durch sechs herausfordernde Welten, wehrt sich dabei gegen feindliche Ponpu und riesige, tödliche, groteske Bosse. Dank des neu angekündigten Multiplayer-Modus können bis zu vier Ponpu gegeneinander antreten. Dabei stehen drei Spielmodi zur Verfügung: Coin Chase (Münzen vor den Gegenspielern sammeln), Color Fight (Attacken verteilen Farbe im Level, die größte Fläche gewinnt) sowie klassisches Team-Deathmatch. Jeder Win, jeder Kill und weitere Statistiken werden in einem praktischen, weltweiten Ranking-System aufgezeichnet."Letztes aktuelles Video: Launch Trailer