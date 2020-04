Dead Age 2: Zombie-Survival-Rollenspiel wird fortgesetzt

Screenshot - Dead Age 2 (PC) Screenshot - Dead Age 2 (PC) Screenshot - Dead Age 2 (PC) Screenshot - Dead Age 2 (PC) Screenshot - Dead Age 2 (PC) Screenshot - Dead Age 2 (PC) Screenshot - Dead Age 2 (PC) Screenshot - Dead Age 2 (PC)

"Komplexere Story, aber keine Vorkenntnisse erforderlich: Auch ohne den Vorgänger gespielt zu haben wirst du dich in Dead Age 2 ohne Probleme zurechtfinden und der abwechslungsreichen Story folgen können.

Verbessertes Kampfsystem (Final Fantasy 10 trifft Darkest Dungeon): mit schnellen, aber dennoch strategischeren Kämpfen und Einsatz von bis zu 24 Skills

Fraktionen-Rufsystem: steigere deinen Ruf bei drei verschiedenen Fraktionen, um Gefälligkeiten einzufordern und Handel zu treiben

3D Basis-Management: weise Überlebenden Jobs zu, crafte Gegenstände und baue deine Basis aus für bessere Ausrüstung

Kompakte Open World: freie Erkundung der Karte mit über 80 detaillierten Locations, um überlebenswichtige Ressourcen zu plündern

Entscheidungen mit Konsequenzen: deine Entscheidungen beeinflussen den Verlauf der Story drastischer als früher. Insgesamt bietet Dead Age 2 sechs verschiedene Enden

Rogue-Like Elemente: zufällige 3D Events mit Permadeath. Stirbst du, kannst du dir durch freigeschaltete Upgrades den Neustart erleichtern. 3 Schwierigkeitgrade auswählbar"

Ein Nachfolger von Dead Age befindet sich in Entwicklung. Der zweite Teil des Zombie-Survival-Rollenspiels wird am 3. Juni 2020 in den Early Access auf PC starten (Steam und GOG.com). Dead Age 2 wird abermals von Silent Dreams entwickelt und von Headup Games vertrieben. Das Spiel soll ungefähr vier bis fünf Monate im Early Access bleiben."Die Early Access Version bietet alles, was die Vollversion bieten soll. (...) Die Kampagne ist wie bei Dead Age 1 mit 60% Prozent spielbar. (ca. 7-8 Stunden) Danach gibt es ein vorläufiges Ende, so dass man also auf jeden Fall die alten Spielstände auch mit der Vollversion nutzen kann", heißt es von den Entwicklern.Im Early-Access-Verlauf sollen mehr Gegner, Gebiete, Quests und Konsequenzen hinzukommen. Die Kampagne wird außerdem um fünf bis sechs Stunden verlängert. Eine Wunschlisten-Aktion mit weiteren Features ist ebenso geplant.Dead Age 2 wird als Mischung aus Survival und Management mit Rogue-Like-Events, rundenbasierten Kämpfen und einem klassischen Rollenspiel beschrieben, wobei die getroffenen Entscheidungen wichtige Auswirkungen auf den Verlauf der Handlung haben sollen.Features ( laut Hersteller ):