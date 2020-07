Dead Age 2: Survival-Rollenspiel startet in den Early Access

Als Features werden genannt:

Komplexere Story, aber keine Vorkenntnisse erforderlich: Auch ohne den Vorgänger gespielt zu haben wirst du dich in Dead Age 2 ohne Probleme zurechtfinden und der abwechslungsreichen Story folgen können.

Verbessertes Kampfsystem (Final Fantasy 10 trifft Darkest Dungeon): mit schnellen, aber dennoch strategischeren Kämpfen und Einsatz von bis zu 24 Skills

Fraktionen-Rufsystem: steigere deinen Ruf bei drei verschiedenen Fraktionen, um Gefälligkeiten einzufordern und Handel zu treiben

3D Basis-Management: weise Überlebenden Jobs zu, crafte Gegenstände und baue deine Basis aus für bessere Ausrüstung

Kompakte Open World: freie Erkundung der Karte mit über 80 detaillierten Locations, um überlebenswichtige Ressourcen zu plündern

Entscheidungen mit Konsequenzen: deine Entscheidungen beeinflussen den Verlauf der Story drastischer als früher. Insgesamt bietet Dead Age 2 sechs verschiedene Enden

Rogue-Like Elemente: zufällige 3D Events mit Permadeath. Stirbst du, kannst du dir durch freigeschaltete Upgrades den Neustart erleichtern. 3 Schwierigkeitgrade auswählbar

Am 16. Juli 2020 haben Silent Dreams und Headup Games das Survival-Rollenspiel Dead Age 2 im Early Access für PC veröffentlicht, wo es in vier bis fünf Monaten fertiggestellt werden soll. Auf Steam und GOG wird bis zum 23. Juli noch ein Launch-Rabatt von zehn Prozent auf den regulären Verkaufspreis gewährt (16,19 Euro statt 17,99 Euro), der im Übrigen nicht weiter angehoben werden soll. Derzeit sind drei Updates für Ende August, Ende September und Mitte November geplant:Je mehr Nutzer den Titel auf ihre Wunschliste setzen, um so mehr Extras sollen implementiert werden:Die bisherigen Nutzerreviews auf Valves Download-Portal sind "ausgeglichen" (aktuell sind lediglich 48 Prozent von 25 Reviews positiv). Die Macher beschreiben den Nachfolger von Dead Age , das auf Steam bis dato "sehr positiv" bewertet wurde und aktuell mit 80 Prozent Preisnachlass angeboten wird, als "einzigartigen Mix aus Survival, Management, Rogue-Like Events, rundenbasierten Kämpfen, klassischem Rollenspiel mit etlichen Quests und einer Story, bei der deine Entscheidungen signifikante Auswirkungen auf den Verlauf der Handlung haben."Letztes aktuelles Video: Early Access Launch Trailer