Jet Lancer: Luftige Arcade-Action für PC und Switch hat abgehoben

Ass im Ärmel: Steige in einer Einzelspielerkampagne, die von der Handlung vorangetrieben wird, vom Söldnerküken zum Pilotenass auf.

Überschreite Grenzen: Ein hochmoderner Kampfjet ist nur so gut wie sein Pilot. Kannst du sein Potenzial entfesseln und über dich hinauswachsen?

Keine gewöhnlichen Geschütze: Hol dir neue Waffen und passe die Bestückung deines Jets für jede Mission deinem persönlichen Spielstil an.

Klein, aber oho: Kämpfe gegen kolossale Roboter, die weit jenseits deiner Gewichtsklasse liegen, und rette die Welt.

Am 12. Mai 2020 haben Code Wakers und die Armor Games Studios die Luftkampf-Action Jet Lancer für PC und Nintendo Switch veröffentlicht. Der Download via Steam GOG oder Humble Store kostet jeweils 12,49 Euro. Auf itch.io werden mindestens 14,99 Dollar, im eShop 14,99 Euro fällig. Die bisherigen Nutzerreviews auf Steam sind "positiv" (derzeit sind 93 Prozent von 49 Reviews positiv). Auf GOG liegt der aktuelle Wertungsschnitt bei 3,2 von fünf Sternen. In der Spielbeschreibung heißt es: "Jet Lancer ist ein furioses Luftkampfspiel, in dem du als draufgängerischer Söldner in einer fernen Zukunft feindliche Piloten jagst, riesige Roboter zerlegst und bei Überschallgeschwindigkeit dem Tod die Stirn bietest.Rüste deinen Jet mit einer Vielzahl von Bewaffnungen und Verbesserungen aus und stelle dich der tödlichsten Beute, die jemals gejagt wurde: gewaltige Killerroboter. Bevorzugst du die Verlässlichkeit des Raketenschwarms? Setzt du auf den Einschüchterungsfaktor des Megalasers? Oder gibst du lieber nur mit deiner Minigun, deinen Nachbrennern und einem einzigen Gesundheitspunkt an? Die Wahl liegt bei dir - wenn du dich traust, sie zu treffen."Als Features werden genannt:Letztes aktuelles Video: Launch Trailer