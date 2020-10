Sword of the Necromancer: Die Kerkertore öffnen sich im Dezember

Am 10. Dezember 2020 wollen Grimorio of Games und JanduSoft den Roguelike-Dungeon-Crawler Sword of the Necromancer für PC, PlayStation 4, Xbox One und Nintendo Switch everöffentlichen. Die Umsetzungen für PlayStation 5 und Xbox Series X | S sollen später folgen. Auf Steam kann derweil im Rahmen des Herbst-Spielefestivals eine kostenlose Demo des kooperativen 2D-Action-Rollenspiels ausprobiert werden.Spielbeschreibung des Herstellers: "Sword of the Necromancer ist eine Rogue-like Top-Down-Actionspiel mit einer besonderen Wendung: Sie können jeden Feind den Sie töten, als untoten Lakaien wiederbeleben, damit sie an Ihrer Seite kämpfen! Darüber hinaus gibt es ein flüssiges Kampfsystem mit einer bunten Mischung an Waffen und Ausrüstung zur Auswahl. Beim Erkunden dieses prozedural generiertes Verlieses müssen Sie die Konsequenzen abwägen, welche Waffen un Rüstungen Sie benutzen müssen, während Sie Ihre kleine Armee der Untoten zusammenstellen!Beim Erkunden dieses prozedural generiertes Verlieses werden Sie einige harte, taktische Entscheidungen treffen müssen. Sollten Sie im Kampf fallen, verlieren Sie Ihre gesamte Ausrüstung und die Hälfte Ihres Levels, also seien Sie vorsichtig! Und wenn Sie sich wirklich abenteuerlustig fühlen, können Sie sich selbst klonen, indem Sie einem Freund erlauben, für eine lokale Zwei-Spieler Co-op einzuspringen."Letztes aktuelles Video: TerminTrailer PC PS4 Xbox One Switch