Sword of the Necromancer: Action-Rollenspiel auf 2021 verschoben

Der Roguelike-Dungeon-Crawler Sword of the Necromancer wird doch nicht am 10. Dezember 2020, sondern erst am 28. Januar 2021 für PC, PlayStation 4, Xbox One und Nintendo Switch erscheinen, wie Grimorio of Games und JanduSoft mitteilen. Die Entwickler wollen die zusätzliche Zeit nutzen, um dem 2D-Action-Rollenspiel den letzten Feinschliff zu verpassen. Zudem gehe man so dem überfüllten Launch-Fenster der nächsten Konsolengeneration aus dem Weg. Terminkonflikte mit Cyberpunk 2077, das auch am 10. Dezember erscheinen soll, wurden nicht konkret angeführt.Auf Steam kann derweil ein kostenloser und bis dato "sehr positiv" bewerteter Prolog der PC-Fassung ausprobiert werden. Später soll Sword of the Necromancer auch für PlayStation 5 und Xbox Series X|S erscheinen. Im neuen Entiwckler-Tagebuch werden die künstlerischen sowie musikalischen Aspekte des Spiels näher beleuchtet:Spielbeschreibung des Herstellers: "Sword of the Necromancer ist eine Rogue-like Top-Down-Actionspiel mit einer besonderen Wendung: Sie können jeden Feind den Sie töten, als untoten Lakaien wiederbeleben, damit sie an Ihrer Seite kämpfen! Darüber hinaus gibt es ein flüssiges Kampfsystem mit einer bunten Mischung an Waffen und Ausrüstung zur Auswahl. Beim Erkunden dieses prozedural generiertes Verlieses müssen Sie die Konsequenzen abwägen, welche Waffen un Rüstungen Sie benutzen müssen, während Sie Ihre kleine Armee der Untoten zusammenstellen!Beim Erkunden dieses prozedural generiertes Verlieses werden Sie einige harte, taktische Entscheidungen treffen müssen. Sollten Sie im Kampf fallen, verlieren Sie Ihre gesamte Ausrüstung und die Hälfte Ihres Levels, also seien Sie vorsichtig! Und wenn Sie sich wirklich abenteuerlustig fühlen, können Sie sich selbst klonen, indem Sie einem Freund erlauben, für eine lokale Zwei-Spieler Co-op einzuspringen."