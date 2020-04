Vampire: The Masquerade - Shadows of New York: Weitere "Visual Novel" im World-of-Darkness-Universum

Screenshot - Vampire: The Masquerade - Shadows of New York (PC) Screenshot - Vampire: The Masquerade - Shadows of New York (PC) Screenshot - Vampire: The Masquerade - Shadows of New York (PC) Screenshot - Vampire: The Masquerade - Shadows of New York (PC) Screenshot - Vampire: The Masquerade - Shadows of New York (PC)

Draw Distance arbeitet nach Vampire: The Masquerade - Coteries of New York an einer weiteren "Visual Novel" im World-of-Darkness-Universum, und zwar an Vampire: The Masquerade - Shadows of New York . Das Spiel wird als eigenständige Erweiterung zu Coteries of New York bezeichnet, soll aber auch Bezüge bzw. Querverweise zu dem ersten Spiel haben. Dennoch soll es nicht notwendig sein, die Geschehnisse aus dem ersten Teil zu kennen.Während Coteries of New York eine allgemeine Einführung in die World of Darkness (5. Edition) war, soll Shadows of New York eine persönlichere Geschichte erzählen. Diesmal ist man als ein Mitglied des Lasombra-Clans unterwegs - ehemalige Feinde der Camarilla, die beschlossen haben, sich in den Reihen ihrer ehemaligen Feinde in Sicherheit zu bringen. Man soll die Straßen des Big Apple erkunden, den eigenen Blutdurst stillen, sammelt Informationen und findet dabei Verbindungen zwischen den exzentrischen Bewohnern der Stadt. Im Verlauf der Geschichte wird man immer wieder Entscheidungen treffen müssen, welche den eigenen Weg ebnen.Das Spiel ist eine "Visual Novel": Vor spärlich animierten Hintergrundbildern tauchen immer wieder (nicht animierte) Porträts von den Charakteren auf. Dialoge und szenische Beschreibungen liegen ausschließlich in Textform vor. Die Dialogauswahl erfolgt in einem Multiple-Choice-Fenster. Sämtliche Texte, die stellenweise sehr erwachsene Themen behandeln, sind ausschließlich auf Englisch (keine Sprachausgabe).Vampire: The Masquerade - Shadows of New York wird im Laufe des Jahres für PC (Windows, Mac, Linux), PlayStation 4, Switch und Xbox One erscheinen."You're a nobody. An outcast in your own vampiric sect. A political prisoner of no particular value. An immigrant who never found her roots in a city of immigrants. A chainsmoker whose favorite pastime is staring blankly at the streets through the windows of a fast food joint at 4AM. The sinking feeling in the pit of your stomach tells you that you’re doomed, and distorted voices from the shadows seem to agree. The curse of your clan makes interacting with everyday technology difficult. Dissociation is your natural state.But when New York's Anarch leader meets a gruesome end, out of all the bloodsuckers in the metropolis, you're the one picked to investigate. Make no mistake: this is obviously a trap, yet another move in the horrible game of Jyhad, the eternal struggle for power between warring vampire generations. But you're Lasombra, and if there's one thing you know, it's this: if the Ventrue Prince and her followers underestimate you, they're going to deeply regret it."Letztes aktuelles Video: Teaser Trailer