Vampire: The Masquerade - Shadows of New York: Zweite Visual Novel im World-of-Darkness-Universum steht bereit

Tauche in einen visuellen Roman ein, der sich mit persönlichem und politischem Horror befasst.

Sieh die vertraute Metropole New York mit anderen Augen. Dich erwarten neue Charaktere, neue Schauplätze und ein frischer Original-Soundtrack.

Spiele als Mitglied des Lasombra-Clans. Meistere die Schatten und kommuniziere mit den Bewohnern des Jenseits .

Schärfe deinen Geist und nimm dein Schicksal selbst in die Hand. Deine Entscheidungen wirken sich auf deine Denkweise aus, die wiederum bestimmt, welchen Pfad du einschlägst.

Erkunde die Straßen der Stadt, die niemals schläft. Erhasche einen Blick auf verschiedene faszinierende Charakterskizzen und knüpfe Bande mit ihren exzentrischen Einwohnern. Nur durch wiederholtes Durchspielen wirst du alle Geschichten entdecken.

Am 10. September 2020 haben Draw Distance die wie auch schon Coteries of New York im World-of-Darkness-Universum angesiedelte Visual Novel Vampire: The Masquerade - Shadows of New York für PC, PlayStation 4, Xbox One und Nintendo Switch veröffentlicht. Via Steam GOG und eShop wird ein Launch-Rabatt von zehn Prozent auf den regulären Verkaufspreis von 10,79 Euro bzw. 12,99 Euro gewährt, via PlayStation Store und Microsoft Store nicht. Die bisherigen Nutzerreviews auf Valves Download-Portal sind "größtenteils positiv" (derzeit sind 75 Prozent von 24 Reviews positiv). Auf GOG liegt der aktuelle Wertungsschnitt bei 2,8 von fünf Sternen.In der Spielbeschreibung heißt es: "Vampire: The Masquerade - Shadows of New York ist eine eigenständige Erweiterung und das Pendant zu VtM: Coteries of New York. Während Coteries eine allgemeine Einführung in die Welt der 5. Ausgabe des erfolgreichen Tabletop-Rollenspiels ist, bietet Shadows of New York eine persönlichere, einzigartige Story.Dein altes Leben ist vorbei und es gibt kein Zurück. Auf dich wartet auch kein Leben nach dem Tod, auf das du dich freuen könntest. Und selbst dein untotes Dasein als Vampir droht ein bitteres Ende zu finden, falls es dir nicht gelingen sollte, ein unlösbares Verbrechen aufzuklären. Willkommen in New York City ... und willkommen im Lasombra-Clan, für den Versagen niemals eine Option ist."Als Features werden genannt:Letztes aktuelles Video: Launch Trailer