Silent Hill Reboot: Gerüchte: Bei Sony Japan Studio als Systemseller für PlayStation 5 in Entwicklung

Das Hin und Her geht weiter. Nach den ersten Gerüchten und einem Dementi von Konami ( wir berichteten ) hat sich bei Resetera ein mittlerweile verifizierter Insider zu einem neuen Silent-Hill-Projekt geäußert.Die Person bestätigte eines der beiden grassierenden Gerüchte. Demnach befindet sich der "sanfte Neustart" (Reboot) von Silent Hill, an dem Keiichiro Toyama, Masahiro Ito und Akira Yamaoka beteiligt sind, tatsächlich in Entwicklung. Das Spiel soll in den nächsten Monaten angekündigt worden. Es wird intern bei Sony Japan Studio entwickelt, weswegen von einer PlayStation-5-exklusiven Veröffentlichung auszugehen ist. Eine PC-Version könnte später folgen, aber der Insider hält dies für unwahrscheinlich. Der Titel wird als Systemseller für die PlayStation gehandelt.Masahiro Ito ist der Kreaturendesigner der ersten vier Titel der Silent-Hill-Serie. Keiichiro Toyama war der Game Director und Autor von Silent Hill (1999). Akira Yamaoka komponierte die Musik für einen Großteil der Reihe. Das Spiel soll seit etwa einem Jahr in Produktion sein.Offiziell angekündigt wurde das Projekt weder von Sony noch von Konami.