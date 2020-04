Western Sigil: Tower Defense und Ressourcen-Management im Wilden Westen

Screenshot - Western Sigil (PC) Screenshot - Western Sigil (PC) Screenshot - Western Sigil (PC) Screenshot - Western Sigil (PC) Screenshot - Western Sigil (PC) Screenshot - Western Sigil (PC)

Der polnische Entwickler Michal Soczynski alias Smash The Code hat die Wild-West-Taktik Western Sigil angekündigt, die am 19. Februar 2021 für PC erscheinen soll. Auf Steam lässt sich die Mischung aus Tower Defense und Ressourcen-Management bereits zur Wunschliste hinzufügen. In der Spielbeschreibung heißt es: "Es ist 1885 und im Wilden Westen geht alles zur Hölle. Im wahrsten Sinne des Wortes. Skelette, Dämonen und andere höllische Kreaturen durchstreifen die - ohnehin nicht friedliche - Stadt Wadeville und Umgebung. Und natürlich gibt es eine seltsame Krankheit, die, abgesehen vom indianischen Häuptling, niemand versteht. Genau dieser enthüllt einem jungen Revolverhelden, dass ein mystisches Portal in der Nähe geöffnet wurde und die Ursache für das gesamte Chaos ist. Der einzige Weg den Wahnsinn aufzuhalten besteht darin, das magische Siegel zu zerstören. Also Sporen aufsetzen - denn dieser Revolverheld bist du.Die Mission, den Westen zu retten und das Seltsame und Böse zu überwinden wird viel Mut erfordern! Um diese Aufgabe zu erfüllen, muss der mutige Held von saftigen Grasländern bis zu schneebedeckten Pässen verschiedenste Landstriche verteidigen und gegen viele gruselige und jenseitige Kreaturen kämpfen. Zumindest werden sich alle regional unterschiedlichen Fraktionen, von Cowboys, über Indianer, Mexikaner und sogar der Nationalgarde, zusammenschließen und sich der höllischen Brut Hand in Hand und mit geladenen Waffen stellen!""Western Sigil fügt dem Tower-Defense-Genre einzigartige Extras hinzu und vermischt es mit einer Prise Strategiemechanik und Ressourcenmanagement. Du wirst neue Einheiten einstellen und diese auf das richtige Gelände verteilen, wodurch ihre Stärken und Schwächen je nach Einheitentyp optimal ausgenutzt werden können. Plane Hinterhalte, brich die Verteidigung und überliste die Dämonen. Aber vergiss nicht, dass jeder Cowboy hin und wieder Ruhe in einem nahe gelegenen Salon braucht. Reise zwischen epischen Scharmützeln von Stadt zu Stadt und kauf neue Ausrüstung für deine Männer, einschließlich vieler neuer Waffen, die von Einheit zu Einheit variieren.Durch die im Kampf gewonnene Erfahrung werden deine Kameraden wachsen. Sie werden neue, mächtige Fähigkeiten erwerben und die teuflischen Viecher werden es bereuen, dass sie versucht haben, den Wilden Westen zu überrennen. Zumindest versuchen es diese Monster nicht nur in großer Menge, sondern auch in Artenvielfalt - so viele unterschiedliche Kreaturen, die genug Material für ein wirklich seltsames Bestarium liefern würden." Mehr dazu auf der offiziellen Website und im folgenden Video:Letztes aktuelles Video: Ankuendigungs-Trailer