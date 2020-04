Bridge! 3: Neue Brückenbaumeister gesucht

Screenshot - Bridge! 3 (Switch) Screenshot - Bridge! 3 (Switch) Screenshot - Bridge! 3 (Switch) Screenshot - Bridge! 3 (Switch) Screenshot - Bridge! 3 (Switch)

Aerosoft und SilentFuture haben das bereits für PC erhältliche Brückenbauspiel Bridge! 3 am 9. April 2020 auch für Nintendo Switch, iOS und Android veröffentlicht. Der Download via App Store und Google Play kostet 4,49 Euro, im eShop werden 9,99 Euro fällig. Bridge! 3 sei zudem der erste Aerosoft-Titel für eine Nintendo-Konsole.Spielbeschreibung des Herstellers: "Bridge! 3 stellt die Spieler vor die Herausforderung, mit begrenztem Budget ihre eigene Brücke über Hindernisse und Schluchten zu konstruieren, damit Fahrzeuge sicher an ihr Ziel kommen. Alle drei Versionen bieten dabei die gleichen Inhalte und Features, wie die bereits erschienene PC-Version, darunter 20 Missionen mit drei Schwierigkeitsgraden, diverse Brückenvarianten und Spezialbauteile sowie den Level-Editor zum Erstellen und Teilen eigener Herausforderungen."Letztes aktuelles Video: Trailer