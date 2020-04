Screenshot - Shooting Blaster Big Bang Boom (PC) Screenshot - Shooting Blaster Big Bang Boom (PC) Screenshot - Shooting Blaster Big Bang Boom (PC) Screenshot - Shooting Blaster Big Bang Boom (PC) Screenshot - Shooting Blaster Big Bang Boom (PC)

Am 16. April 2020 werden SRM Games ihr 2D-Shoot'em-Up Shooting Blaster Big Bang Boom , in dem man in klassischer Arcade-Manier eine Alien-Invasion zurückschlagen muss, via Steam und itch.io für PC veröffentlichen.Die Macher versprechen kurzweilige Bullet-Hell-Action für Zwischendurch, bei der man seine Gegner zur Not auch rammen kann. Außerdem sollen freischaltbare Schiffe, Waffen und Power-Ups sowie ein anpassbarer Schwierigkeitsgrad und volle Controller-Unterstützung geboten werden. Steam-Cloud, -Erfolge, -Statistiken und -Ranglisten werden ebenfalls unterstützt. Insgesamt 200 Levels soll der Ballerspaß umfassen. Hier ein Vorgeschmack:Letztes aktuelles Video: Trailer