Shadow Bug: Käfer-Plattformer erscheint auch als Boxversion

hochwertige äußere Verpackung mit beschichteter Oberfläche

Modul mit DLC-freien, kompletten Spieleinhalt

detaillierte 40seitige Anleitung, komplett in Farbe

Verpackunghülle mit inneren Artwork

Sammlermünze mit Herstellungsnummer

Gebundenes Artbook mit über 90 Seiten

Spielesoundtrack auf CD (Hergestellt in Japan)

Bedruckte Klarsichthüllen mit Printextras: beidseitiges A2-Poster, alternatives Hüllendesign & mehr

Die selten verwendete Gyroskopsteuerung im TV-Modus

Touchscreen-Steuerung im Handheld-Modus

Eine völlig neue Umsetzung der Platformer-Spielweise

Einzigartige Kernmechanik: Bewege dich fort und löse Rätsel, indem Du Feinde angreifst

36 handgezeichnete Levels voller Action, Geheimnisse und Rätsel

6 atemberaubende Bosskämpfe

Umwerfende Grafik mit malerischen Parallax-Hintergründen und mystischen Silhouetten

Ein wunderschöner Klangteppich mit epischem Soundtrack und wuchtigen Soundeffekten

Versteckte Seelen, die es zu finden gilt, um 100 % zu erreichen

Globalen Ranglisten für Speedrunner"

Die finnischen Muro Studios werden ihren bereits für iOS ( App Store ), PC ( Steam ) und Switch ( eShop ) erschienenen 2D-Plattformer Shadow Bug am 29. April 2020 zusammen mit First Press Games auch in Modulform für Nintendos Konsole veröffentlichen - und zwar als auf 3.500 Stück limitierte Regular Edition und auf 1.000 Stück limitierte Collector's Edition.Beide Editionen sollen folgende Inhalte bieten:Die Collector's Edition soll darüber hinaus mit einer größeren Verpackung sowie folgenden Extras aufwarten:Über das Spiel selbst heißt es vom Hersteller: "Das Spiel bietet einen einzigartigen Spielstil: Das Plattforming, die Kämpfe und die Rätsel werden durch das Ansteuern der Feinde über Shadow Bugs einzigartige Spielweise bewältigt, die folgende Hardwarekomponenten verwendet:Hilf Shadow Bug den Wald vor einer bedrohlichen Fabrik zu retten, indem Du ihre Monster ausschaltest und zum dunklen Kern vordringst. Kämpfe Dich durch wunderschöne und verwinkelte Landschaften voller Action & Abenteuer und beweise Dich als der ultimative Ninjakämpfer der Natur!Letztes aktuelles Video: Switch Trailer