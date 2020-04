XCOM: Chimera Squad: Ableger mit mehr Tempo in den Rundengefechten für PC angekündigt

Screenshot - XCOM: Chimera Squad (PC) Screenshot - XCOM: Chimera Squad (PC) Screenshot - XCOM: Chimera Squad (PC) Screenshot - XCOM: Chimera Squad (PC) Screenshot - XCOM: Chimera Squad (PC) Screenshot - XCOM: Chimera Squad (PC) Screenshot - XCOM: Chimera Squad (PC) Screenshot - XCOM: Chimera Squad (PC) Screenshot - XCOM: Chimera Squad (PC) Screenshot - XCOM: Chimera Squad (PC) Screenshot - XCOM: Chimera Squad (PC)

Mit XCOM: Chimera Squad ist ein eigenständiger Ableger der XCOM-Reihe für PC angekündigt worden. Das rundenbasierte Taktikspiel von Firaxis Games und 2K Games wird am 24. April 2020 in digitaler Form auf Steam veröffentlicht - zu einem zeitlich begrenzten Einführungspreis von 9,99 Euro. Ab dem 7. Mai 2020 (um 19 Uhr) wird der Preis auf 19,99 Euro angehoben."Fünf Jahre nach den Ereignissen aus XCOM 2 arbeiten Menschen, Hybriden und Aliens Hand in Hand, um eine Zivilisation der Kooperation und Koexistenz aufzubauen. Aber nicht alle Bewohner der Erde sind für das Bündnis zwischen den Spezies. City 31, ein Modell des Friedens in einer Nachinvasionswelt, wird von geheimnisvollen Gruppierungen bedroht, die den zerbrechlichen Frieden zwischen den Spezies zerstören wollen. Der Chimera-Trupp, eine Eliteeinheit mit menschlichen, Hybrid- und Alien-Soldaten, muss zusammenarbeiten, um die bösen Kräfte im Untergrund zu besiegen, die die Stadt ins Chaos stürzen wollen", so wird das Szenario beschrieben.Im Spiel wird man elf einzigartige Alien- und Menschen-Einheiten kommandieren, die jeweils über eine eigene Persönlichkeit und eigene taktische Fähigkeiten, einschließlich speziesspezifischer Angriffe wie den Zungenangriff der Viper, verfügen sollen. Der geschickte Einsatz zueinander passender Einheiten soll mit besonderen kooperativen Aktionen belohnt werden. Die Einsätze sollen außerdem schneller, explosiver und überraschender sein.Neu ist ebenfalls der Vorstoßmodus: "Mit einer neuen Kampfphase, die Trupps direkt ins Kampfgetümmel stürzt, können die Spieler das Schlachtfeld zu ihren Gunsten verändern. Sie können ihre Einheiten strategisch unterschiedlichen Zugangspunkten zuweisen und ihre Angriffspläne mit einer Fülle von speziellen Vorstoßfähigkeiten koordinieren (...) Ein automatisches Initiativesystem platziert einzelne Einheiten und Feinde in eine abwechselnde Reihenfolge und schafft so neue taktische Möglichkeiten. Der Spieler muss berücksichtigen, welche Einheit als nächste an der Reihe ist und welche Einheit dann der größten Gefahr ausgesetzt ist.""Abseits der Kämpfe organisieren die Spieler den Betrieb eines Hightech-Hauptquartiers und müssen unter dem Druck einer gnadenlos tickenden Uhr miteinander konkurrierende Aufträge, Ermittlungen und Einheitenzuweisungen priorisieren. Die stetig steigende Unruhe in den einzelnen Distrikten treibt City 31 immer weiter an den Rand der totalen Anarchie", heißt es weiter."Bei der Entwicklung von XCOM: Chimera Squad hatten wir das Gefühl, dass es im XCOM-Universum noch Raum für neue, spannende Spielmechaniken gab", erklärt Mark Nauta, Lead Designer bei Firaxis Games. "Das Spiel revolutioniert den Spielverlauf mit Neuerungen wie dem Vorstoßmodus, überlappenden Runden und der Einführung von Einheiten als voll ausgearbeitete Charaktere, wahrt zugleich jedoch das XCOM-typische taktische Kampferlebnis, das von Fangemeinden auf der ganzen Welt geliebt wird."