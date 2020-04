Crumbling World: Kostenlose Beta-Fassung des Dark-Fantasy-Rollenspiels veröffentlicht

In der aktuellen Beta kann man eine Reihe der prozedural generierten Anfangslevels des Dark-Fantasy-Abenteuers erleben, das insgesamt 25 Spielabschnitte in fünf unterschiedlichen Regionen umfassen soll. Dabei zerfällt die Welt buchstäblich unter den Füßen des Spielers - inkluisve möglicher Abstürze in die Unterwelt. Als Protagonist kommt Ritter Mathos zum Einsatz. Im fertigen Spiel werden hingegen noch sechs weitere spielbare Charaktere aus insgesamt fünf Klassen zur Auswahl stehen, die es mit über 40 Gegnerarten zu tun bekommen sollen.

Dani Marti und Dume Arts haben am 14. April auf Game Jolt eine neue Beta-Version ihres isometrischen Action-Rollenspiels Crumbling World veröffentlicht, das am 21. Mai 2020 für PC erscheinen wird. Auf Steam , wo ebenfalls eine Demo der Hack'n-Slash-inspirierten Echtzeit-Kämpfe zum Download bereitsteht, kann man den Titel bereits zu seiner Wunschliste hinzufügen.Letztes aktuelles Video: Beta Launch Trailer