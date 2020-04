Hunting Simulator 2: Die virtuelle Jagdsaison beginnt Ende Juni

Screenshot - Hunting Simulator 2 (PC) Screenshot - Hunting Simulator 2 (PC) Screenshot - Hunting Simulator 2 (PC) Screenshot - Hunting Simulator 2 (PC) Screenshot - Hunting Simulator 2 (PC) Screenshot - Hunting Simulator 2 (PC) Screenshot - Hunting Simulator 2 (PC) Screenshot - Hunting Simulator 2 (PC) Screenshot - Hunting Simulator 2 (PC)

Nacon und Neopica werden die Jagdsimulation Hunting Simulator 2 am 26. Juni 2020 für PC, PlayStation 4 und Xbox One sowie zu einem späteren Zeitpunkt auch für Nintendo Switch veröffentlichen. Dazu heißt es vom Hersteller: "Es wird Zeit die Jagdreviere zu entdecken: Im Spiel erforschen die Jäger sechs offene Spielwelten wie die wilden Ebenen Colorados, die texanische Wüste und die majestätischen Wälder Europas.Die Tierwelt jeder Region wurde in Hunting Simulator 2 detailgetreu nachgebildet, mit Niederwild und Hochwild, furchterregenden Räubern und Wasservögeln unter den insgesamt 33 Tierarten, die die Spieler studieren und verfolgen müssen, um ihre Ziele zu erreichen. Erfahrene Jäger werden besonders die Vielfalt an Tieren in Hunting Simulator 2 zu schätzen wissen: Von jeder Art gibt es männliche, weibliche, junge und alte Tiere, wodurch eine realistische Spielerfahrung entsteht.Hunting Simulator 2 führt zudem eine Option ein, die von der Fangemeinde oft gewünscht wurde: einen Jagdhund, der die Spieler auf ihren Jagden begleitet. Die scharfen Sinne des Hundes helfen den Spielern dabei, ihre Beute zu finden und sie aufzuscheuchen. Seite an Seite mit ihrem treuen Begleiter können die Spieler alle Inhalte des neuen Titels freischalten und ausgiebig erkunden. Weitere Informationen werden in Kürze enthüllt.In Hunting Simulator 2 erkunden die Spieler dank komplett neu gestalteter Grafiken und Soundeffekte noch größere, abwechslungsreichere und spektakulärere Jagdreviere. Das Spiel bietet Herausforderungen und Erlebnisse mit Flora und Fauna für viele Stunden in einigen der schönsten Gegenden Europas und der Vereinigten Staaten. Die künstliche Intelligenz jeder der 33 Tierarten in Hunting Simulator 2 wurde mit erheblichem Aufwand gestaltet, um ihnen ein einzigartiges und realistisches Verhalten zu geben.Mittels der vollständig überarbeiteten Steuerung können die Spieler jedes einzelne Teil ihrer Ausrüstung wählen. Über 75 offizielle Waffen und Zubehör sowie mehr als 90 Kleidungsstücke spezialisierter Sportmarken wurden hierzu detailliert nachgebildet: Browning, Winchester, Verney Carron, Bushnell, Kryptek und viele mehr."Letztes aktuelles Video: Overview Trailer