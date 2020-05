Hunting Simulator 2: Video stellt die tierischen Jagdbegleiter vor

Nacon und Neopica haben ein neues Video zum Hunting Simulator 2 veröffentlicht, das zeigt, wie man zusammen mit seinem Hund auf die virtuelle Jagd geht:Letztes aktuelles Video: Zusammen mit einem Hund jagenDazu heißt es vom Hersteller: "Das aktuelle Video beleuchtet ein neues Gameplay-Element, das zum ersten Mal seit langer Zeit wieder in einer Jagdsimulation umgesetzt wurde: Jagdhunde. Sie sind unverzichtbare Begleiter für zahlreiche Jäger, was sie zu einer der wichtigsten Neuerungen im zweiten Teil der Hunting Simulator-Reihe macht.Wild in den weitläufigen Gebieten von Hunting Simulator 2 zu finden, ist nicht immer einfach. Wie im echten Leben müssen die Spieler Geduld haben und auf verschiedenste Hinweise in der Umgebung achten, um von Tieren hinterlassene Spuren zu entdecken und ihnen zu folgen. Für diesen zentralen Teil einer erfolgreichen Jagd können sie sich nun auf die Unterstützung durch ihren treuen Gefährten verlassen.Hunting Simulator 2 beinhaltet drei Hunderassen, von denen jede ihre besonderen Eigenschaften und Fertigkeiten mitbringt, die die Spieler kennen müssen, um sie optimal einzusetzen. Beagle, Labrador Retriever oder Deutsch-Kurzhaar stehen als Begleiter für die verschiedenen Jagdziele zur Auswahl.In Hunting Simulator 2 erkunden die Spieler dank komplett neu gestalteter Grafiken und Soundeffekte noch größere, abwechslungsreichere und spektakulärere Jagdreviere. Das Spiel bietet Herausforderungen und Erlebnisse mit Flora und Fauna für viele Stunden in einigen der schönsten Gegenden Europas und der Vereinigten Staaten. Die künstliche Intelligenz jeder der 33 Tierarten in Hunting Simulator 2 wurde mit erheblichem Aufwand gestaltet, um ihnen ein einzigartiges und realistisches Verhalten zu geben.Mittels der vollständig überarbeiteten Steuerung können die Spieler jedes einzelne Teil ihrer Ausrüstung wählen. Über 75 offizielle Waffen und Zubehör sowie mehr als 90 Kleidungsstücke spezialisierter Sportmarken wurden hierzu detailliert nachgebildet: Browning, Winchester, Verney Carron, Bushnell, Kryptek und viele mehr." Die Jagdsimulation soll am 26. Juni 2020 für PC, PlayStation 4 und Xbox One sowie später auch für Nintendo Switch erscheinen.