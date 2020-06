Hunting Simulator 2: Video stellt die Jagdausrüstung vor

Waffen: Winchester, Browning, Sako, Tikka, Verney-Carron, Barrett, Bear Archery, Beretta

Kleidung und Zubehör: Bushnell, Kryptek, Slumberjack, Ligne Verney-Carron, Browning, Beretta

Nacon und Neopica haben ein neues Video zum Hunting Simulator 2 veröffentlicht, in dem die lizenzierte Ausrüstung der Jagdsimulation vorgestellt wird:Letztes aktuelles Video: The Best EquipmentDazu heißt es vom Hersteller: "In Hunting Simulator 2 haben die Spieler Zugriff auf zahlreiche Anpassungen und Optimierungen ihrer Jagdausrüstung, während sie Fortschritte erzielen und gesteckte Ziele erreichen. Von Beginn an müssen sie das richtige Kaliber für ihre Beute wählen und im weiteren Verlauf lernen, das unterschiedliche Zubehör optimal einzusetzen und den Erfolg ihrer Jagd zu sichern.Ein Schießstand in den Farben von Beretta, einem der bekanntesten Waffenhersteller, ist zudem jederzeit zugänglich, um das eigene Können zu perfektionieren und die einem zur Verfügung stehenden Waffen zu testen. Für Vorbesteller gibt es außerdem die Beretta 486-Schrotflinte von Marc Newson als exklusiven Bonus. Diese handpolierte Kaliber-12-Querflinte ist mit feinen Gravierungen verziert – ein Sammlerstück für Enthusiasten."Es werden exakte Nachbildungen von über 70 Waffenmodellen und mehr als 90 Kleidungs- und Zubehörgegenständen folgender Markenhersteller versprochen:Hunting Simulator 2 soll am 26. Juni 2020 für PlayStation 4 und Xbox One, am 17. Juli für PC sowie später auch für Nintendo Switch erscheinen.