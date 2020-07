Hunting Simulator 2: Das Beretta-Waffenpaket steht bereit

Screenshot - Hunting Simulator 2 (PC, PS4, One) Screenshot - Hunting Simulator 2 (PC, PS4, One) Screenshot - Hunting Simulator 2 (PC, PS4, One) Screenshot - Hunting Simulator 2 (PC, PS4, One) Screenshot - Hunting Simulator 2 (PC, PS4, One) Screenshot - Hunting Simulator 2 (PC, PS4, One) Screenshot - Hunting Simulator 2 (PC, PS4, One)

Am 27. Juli 2020 haben Neopica und Nacon das Beretta-Waffenpaket als DLC für den Hunting Simulator 2 auf PC, PlayStation 4 und Xbox One veröffentlicht. Der Download via Steam PlayStation Store und Microsoft Store kostet jeweils 4,99 Euro. Auf Nintendo Switch soll die Jagdsimualtion später erscheinen. Das Waffenpaket umfasst "sieben Beretta-Schrotflinten für die Jagd auf Niederwild wie Enten, Fasane und Hasen: 686 Silver Pigeon I, 695, A400 Upland, A400 Xtreme Plus Max 5, A400 Xtreme Plus Synthetic, A400 True Timber DRT und A400 Xtreme Plus Mossy Oak Bottomland.Hunting Simulator 2 bietet ein realistisches und fesselndes Jagderlebnis, in dem Spieler, die eine Herausforderung suchen, Zugriff auf eine große Auswahl offiziell lizenzierter Jagdwaffen und Ausrüstungsgegenstände haben. Ab sofort erhältlich ist das neue Zusatzpaket mit Jagdwaffen von Beretta, dem ältesten bekannten Hersteller von Feuerwaffen der Welt."Letztes aktuelles Video: Beretta Weapon Pack