Hunting Simulator 2: Die Jagd ist auf PS5 und Xbox Series X eröffnet; DLC noch im März

Ab dem 11. März ist Hunting Simulator 2 ( ab 35,99€ bei kaufen ) auch für Xbox Series X|S und die PlayStation 5 erhältlich. Nacon und das Entwicklerstudios Neopica versprechen eine Reihe von grafischen Verbesserungen auf den neuen Konsolen, nennen in der Pressemitteilung allerdings keine Details.Hingewiesen wird dagegen auf einen DLC, der am 23. März für alle Plattformen erscheinen soll. Dort wird man in die Rolle eines Park Rangers schlüpfen und in einer geskripteten Kampagne zusammen mit seinem vierbeinigen Begleiter durch einen Nationalpark in Colorado streifen. Dort warten Missionen wie das Heilen von Tieren, das Sammeln von Proben und Umweltschutz. Ebenso wird es zu den Aufgaben gehören, invasive Arten unter Kontrolle zu halten. Zum Preis der Erweiterung "A Ranger's Life" gibt es noch keine Angaben.Letztes aktuelles Video: Launch Trailer Switch