F1 2020: Max Verstappen dreht eine virtuelle "Hot Lap" auf der Rennstrecke in Zandvoort

In F1 2020 wird man auch seine Runden auf der Rennstrecke in Zandvoort drehen können. Der Circuit Zandvoort ist der erste von zwei neuen Kursen in dem kommenden Spiel. Im F1-Kalender stände für dieses Wochenende das Rennen im niederländischen Zandvoort auf dem Plan, das erste Mal seit 1985, aber die Covid-19-Pandemia hat die ursprüngliche Planung durchkreuzt. Einen Blick auf die virtuelle Strecke kann man im folgenden Trailer werfen, in dem Max Verstappen von Red Bull Racing auf seiner heimatlichen Stammstecke unterwegs ist."Zandvoort ist eine Rennstrecke im traditionellen Stil, die zwischen den Küstendünen in der Provinz Nordhollands liegt. In Vorbereitung auf ihre Rückkehr im Jahr 2020, verfügt die Strecke über neue Paddock- und Auslaufbereiche. Teile der Strecke wurden verbessert, um aufregendere Rennmomente zu schaffen. Den Circuit Zandvoort zeichnen seine steilen Böschungskurven aus, die unter den F1-Rennstrecken einzigartig sind. Die um 18 Grad geneigte Schlussbank erlaubt es den Fahrern, sich hinter einem Gegner zu verstecken und ihn vor den Fans auf der Zielgeraden zu überholen."Letztes aktuelles Video: First Look Circuit Zandvoort"Das Team hat unglaubliche Arbeit geleistet, die Strecke so detailgetreu wie möglich nachzubilden. Die letzte scharfe Kurve, die in die lange Gerade führt, werden die Spieler lieben", sagt Lee Mather, F1 Franchise Game Director bei Codemasters. "Die Strecke in Zandvoort ist technisch herausfordernd, mit ihren Höhenunterschieden, blinden Kämmen und nicht sichtbaren Brems- und Eckpunkten. Sie ist ein Angriff auf die Sinne und lässt Spielern keine Atempause."F1 2020 in der "70 Jahre F1-Edition" erscheint am 10. Juli 2020 für das PC (DVD und Steam), PlayStation 4, Stadia und Xbox One Käufer der "Schumacher-Deluxe-Edition" erhalten zusätzliche Inhalte und drei Tage Vorabzugang.Zum Cover schreibt der Publisher: "Der aktuelle Weltmeister Lewis Hamilton und sein Rivale Sebastian Vettel stehen sich in der 'internationalen' Version gegenüber, die in Großbritannien, Deutschland und den USA erscheint. Die Jungspunde Charles Leclerc und Max Verstappen repräsentieren Frankreich, Italien und Benelux, während Carlos Sainz und Sergio Perez in Spanien und Mexico auf dem Cover sind. Die erfahrenen Rennveteranen Kimi Räikkönen und Daniel Ricciardo zieren die Vorderseite der Box in Polen und Australien."