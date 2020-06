F1 2020: Antonio Giovinazzi dreht eine schnelle Runde auf dem Baku City Circuit

Sergio Perez und Pierre Gasl teilnehmen werden,

Als Einstimmung auf den virtuellen Grand Prix am Wochenende, an dem neben Charles Leclerc, Alex Albon, Nicholas Latifi, Antonio Giovinazzi und George Russel erstmals auch die beiden F1-Pilotenhat Codemasters eine Video von einer schnellen Runde auf dem Baku City Circuit in Aserbaidschan veröffentlicht.Antonio Giovinazzi prescht in seinem Alfa Romeo über den Stadtkurs und demonstriert dabei eine ideale Linie, um bei F1 2020 eine flotte Zeit in den Asphalt zu brennen. Der Virtual Grand Prix startet am 7. Juni um 18 Uhr zunächst mit einem Esports Pro Exhibition Race. Ab 19 Uhr geht es anschließend mit dem Virtual Grand Prix weiter.Übertragen wird das Rennen u.a. auf dem offiziellen Youtube-Kanal der Formel Eins.Letztes aktuelles Video: Hot Lap Azerbaijan