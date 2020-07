F1 2020: Ab heute sind alle Editionen digital und im Handel erhältlich

Zwar durften Käufer der Michael Schumacher Edition von F1 2020 schon ein paar Tage früher loslegen, aber ab heute ist das offizielle Rennspiel zur FIA-Motorsportserie auch in allen anderen Editionen digital und im Handel erhältlich. Gerast werden darf auf PC, PS4, Xbox One und erstmals auch via Stadia.Unser Test zu F1 2020 wird ebenfalls heute online gehen. Dort werfen wir u.a. einen Blick auf den neuen Modus "My Team", liefern uns Duelle am geteilten Bildschirm und schauen, was sich sonst noch in diesem Jahr bei der Reihe getan hat."F1 2020 war zwei Jahre in der Entwicklung und wir freuen uns über die Innovationen, die wir Spielern auf allen Leveln bieten können", meint Lee Mather, F1 Franchise Game Director bei Codemasters. "Ob sich nun jemand einen Split-Screen Kampf gegen Freunde gewünscht hat, eine Saison mit nur zehn Rennen oder ein komplettes Fahrer-Management-Erlebnis: F1 2020 bietet jedem die Möglichkeit, nach seinem eigenen Tempo zu fahren."Letztes aktuelles Video: Launch Trailer