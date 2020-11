F1 2020: Demo für PS4 und Xbox One verfügbar

Eigentlich geht es bei der Formel Eins bekanntlich um Schnelligkeit, aber die jüngst angekündigte Demo zum Rennspiel F1 2020 ( ab 43,99€ bei kaufen ) war wohl eher im Tempo eines Bummelzugs unterwegs. Wie dem auch sei: Ab sofort und damit fast fünf Monate nach der Veröffentlichung kann man den Titel von Codemasters auf PS4 und Xbox One ausprobieren - PC-Fahrer und Stadia-Piloten bleiben dagegen in der Boxengasse.Zu den Inhalten der Demo heißt es in der Pressemitteilung:"Im „Mein-Team“-Modus der Demo-Version beginnen die Spieler mit der Teamaufstellung, in dem sie sich gemeinsam mit ihrem Formula 2-Teamkollegen ins Rennen stürzen auf und das erste Rennwochenende in Australien absolvieren. Der Red-Bull-Ring in Österreich im Split-Screen-Modus sowie alle gängigen Handling-Modi sind ebenfalls verfügbar. Sollten sich Spieler der Demo-Version dazu entschließen, die Demo-Version zum vollwertigen Spiel aufzuwerten, wird der Spielfortschritt übernommen und das Spiel um weitere Funktionen wie Karriere, Zeitrennen, wöchentliche Events. Classic Car-Herausforderungen und Online-Multiplayer ergänzt.""Die F1-2020-Demo-Version bietet mit der Einbindung des "Mein Team"-Modus, Casual Handling und dem Split-Screen-Modus für jeden Spielertypen etwas", meint Lee Mather, F1-Franchise Director bei Codemasters. "Ob man nun ein passionierter F1-Fan ist, der das Spiel bisher noch nie zuvor gespielt hat, oder wiederkehrender Veteran – F1 2020 bietet jede Menge Spaß für alle!"Letztes aktuelles Video: Trial Guide