Super Magbot: Magnetischer Plattformer für PC und Switch veröffentlicht

Dinge mit Magnetkraft anziehen: Nutzt die Kraft des Magnetismus, um euch selbst auf Plattformen und über tiefe Abgründe zu ziehen.

Dinge mit Magnetkraft abstoßen: Magbot ist zu schwer zum Springen! Zum Glück könnt ihr stattdessen die Kraft der magnetischen Abstoßung nutzen, um euch in die Luft zu befördern!

Sternenfragmente sammeln: Meistert jedes Level, indem ihr auch die schwer erreichbaren Sternenfragmente sammelt, die zusätzliche Herausforderungen freischalten.

Klassische Gaming-Vibes: Mit dynamischer Pixelgrafik im 16-Bit-Stil und einem energiegeladenen Chiptune-Soundtrack von Moonsailor.

Screenshot - Super Magbot (PC) Screenshot - Super Magbot (PC) Screenshot - Super Magbot (PC) Screenshot - Super Magbot (PC) Screenshot - Super Magbot (PC) Screenshot - Super Magbot (PC) Screenshot - Super Magbot (PC) Screenshot - Super Magbot (PC) Screenshot - Super Magbot (PC)

Am 22. Juni 2021 haben die spanischen Entwickler Astral Pixel und Team17 den 2D-Puzzle-Plattformer Super Magbot ab 13,49€ bei kaufen ) für PC und Nintendo Switch veröffentlicht . Via Steam Humble Store und eShop wird noch bis zum 5. Juli ein Launch-Rabatt von jeweils 20 Prozent auf den regulären Verkaufspreis gewährt (14,39 Euro statt 17,99 Euro). Eine kostenlose Demo für PC und Switch steht ebenfalls bereit.In der Spielbeschreibung heißt es: "Das Sternensystem Magnetia ist in Aufruhr, da ein böser Schurke durch die Galaxis zieht. Da kann nur ein robotischer Entdecker helfen – Magbot! Ausgerüstet mit der Kraft, sowohl den (roten) Plus- als auch den (blauen) Minuspol zu kontrollieren, müsst ihr Magbot durch eine Vielzahl an knackig schweren Plattform-Leveln steuern, um seinen Heimatplaneten MagTek zu retten."Als Key Features werden genannt:Letztes aktuelles Video: Launch Trailer