Arboria: Dark-Fantasy-Rollenspiel startet in den Early Access

Aktualisierung vom 8. Mai 2020, 08:30 Uhr:

Ursprüngliche Meldung vom 16. April 2020, 07:25 Uhr:

Erkunde prozedural generierte Dungeons und andere Gebiete

Setze eine Reihe symbiotischer Waffen und Bio-Mutationen ein

Wähle aus einer Vielzahl von Verbesserungen

Lerne die ungewöhnlichen Bewohner der Zuflucht kennen

Stell dich einzigartigen Gegnern und Bossen

Inzwischen haben Dreamplant und All in! Games das Action-Rollenspiel Arboria im Early Access auf Steam veröffentlicht. Die Fertigstellung ist für 2021 geplant. Bis zum 14. Mai wird noch ein Launch-Rabatt von zehn Prozent auf den regulären Verkaufspreis gewährt (15,11 Euro statt 16,79 Euro). Zum Start der Vollversion soll der Preis leicht angehoben werden. Die bisherigen Nutzerreviews sind "ausgeglichen" (aktuell sind 62 Prozent von 16 Reviews positiv).Der polnische Entwickler Dreamplant und Publisher All in! Games werden das Action-Rollenspiel Arboria am 7. Mai 2020 im Early Access für PC veröffentlichen. Auf Steam kann man den Titel bereits zur Wunschliste hinzufügen. In der Spielbeschreibung heißt es: "Der Yotunz-Stamm ist von der Auslöschung bedroht, denn der Vaterbaum, die Quelle des Lebens, ist krank. Werde zum Auserwählten und rette ihn, verlasse die sichere Zuflucht und wage dich durch den Abgrund in das unermessliche und unstete Land von Durnar. Die unterirdische Welt ist voller Gefahren und Mysterien und der einzige Weg führt nach unten ...Arboria ist ein 3D-Action-Rollenspiel in Third-Person-Perspektive mit Rogue-Lite-Elementen. Als Yotun-Krieger erkundest du prozedural generierte Dungeons, nutzt verschiedene Hilfsmittel zum Überwinden von Hindernissen, vernichtest mithilfe symbiotischer Waffen deine Gegner und mutierst zu einem immer stärkeren Wesen. Kriegern ist kein langes Leben beschert, doch sie sind in den Geschichten und im Blut der Yotunz verewigt. Je besser du kämpfst, desto stärker und schneller werden die zukünftigen Krieger. Heile den Vaterbaum und stelle die Macht deines Stammes wieder her."Als Hauptmerkmale werden genannt:Letztes aktuelles Video: Early Access Ankuendigungs-Teaser