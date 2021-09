Arboria: Dark-Fantasy-Rollenspiel verlässt den Early Access

Steige nach Durnar herab – entdecke prozedural erstellte Dungeons mit einzigartigen und variantenreichen Ökosystemen und werde selbst zur größten Bedrohung in der Tiefe

Werde selbst zur Waffe – nutze verschiedene symbiotische Waffen und Bio-Mutationen

Schalte neue Attribute frei und mutiere, um stärker zu werden – stärke zukünftige Krieger, auch wenn nur dein abgetrennter Kopf in einem Glas auf dem Friedhof davon noch Zeuge werden wird

Stelle dich zig Zillionen einzigartiger Gegner und Bosse – Durnar birgt dunkle Schrecken in seinen Schatten

Am 9. September 2021 haben die polnischen Entwickler Dreamplant Studio und Indie-Publisher All in! Games das Roguelite-Action-Rollenspiel Arboria für PC veröffentlicht und den Early Access nach 16 Monaten mit einen großen Launch-Update offiziell beendet . Auf Steam , wo die bisherigen Nutzerreviews "sehr positiv" ausfallen, wird noch bis zum 16. September ein Rabatt von 15 Prozent auf den regulären Verkaufspreis gewährt (14,27 Euro statt 16,79 Euro)."Arboria besticht als innovativer Eintrag im Roguelite-Genre und ist das erste Spiel auf Steam, das die Formel um dynamische Echtzeitkämpfe erweitert", so Piotr Zygadlo, CEO von All in! Games. "Dreamplant hat während der Early-Access-Phase hervorragende Arbeit geleistet und mit regelmäßigen Updates das Spielerlebnis noch deutlich verbessert. Das Feedback der Spieler ist ausgezeichnet und wir sind uns sicher, dass Roguelite-Fans nicht enttäuscht sein werden.""Arboria ist unser leicht schräges Herzensprojekt und bietet eine Mischung aus den verschiedensten Einflüssen: nordische Mythen, unterschiedliche Stammeskulturen, Sci-Fi und Fantasy", so Marcin Szwed, CEO von Dreamplant Studio. "Wir sind überwältigt von dem Zuspruch, den unsere ästhetisch eher herausfordernden Trollsssse von so vielen Menschen erhalten haben. Die Community hat uns dabei unterstützt und geholfen, das Spiel im Early Access zu formen. Wir können gar nicht oft genug dafür Danke sagen. Die Welt von Durnar heißt jeden willkommen, um den bizarrsten Dungeonlauf überhaupt zu bieten. Und letztendlich findet die Natur, trotz all der von Menschen eingesetzten genetischen Modifikationen, wieder einen Weg, die ursprüngliche Ordnung herzustellen."Spielbeschreibung des Herstellers: "Arboria lässt Spieler die Rolle eines Yotun-Kriegers übernehmen, der in die sich ewig windenden Tunnel von Durnar herabsteigt, um Veri zu sammeln und den Vaterbaum zu heilen. Kämpfen. Sterben. Und wieder von vorne. Gruselige Monster lauern hinter jeder Ecke, also müssen Spieler sich ihren Pfad mit symbiotischen Waffen erkämpfen, die Gunst der Göttersss erringen und die Macht ihres Stammes wiederherstellen."Als Hauptmerkmale werden genannt:Letztes aktuelles Video: Launch Trailer