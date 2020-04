Commander '85: Hacker-Abenteuer in den Achtzigern angekündigt

Screenshot - Commander '85 (PC) Screenshot - Commander '85 (PC) Screenshot - Commander '85 (PC) Screenshot - Commander '85 (PC) Screenshot - Commander '85 (PC) Screenshot - Commander '85 (PC) Screenshot - Commander '85 (PC) Screenshot - Commander '85 (PC) Screenshot - Commander '85 (PC) Screenshot - Commander '85 (PC) Screenshot - Commander '85 (PC) Screenshot - Commander '85 (PC) Screenshot - Commander '85 (PC) Screenshot - Commander '85 (PC) Screenshot - Commander '85 (PC) Screenshot - Commander '85 (PC) Screenshot - Commander '85 (PC)

Entwickler The Moonwalls würfelt in seinem frisch angekündigten Genremix Commander '85 allerlei Klischees durcheinander - und zwar nicht nur aus den Achtziger Jahren, in denen die Geschichte spielt. Der Protagonist aus einem Vorort in Chicago bekommt als Teenager einen extrem modernen Heim-Computer zum Geburtstag geschenkt (der dem erst 1992 veröffentlichten Amiga 600 übrigens erstaunlich ähnlich sieht).In der kleinen Wundermaschine steckt sogar schon ein fortschrittliches KI-System, was den Startpunkt für eine Geschichte rund um die Themen Wettrüsten, Militärexperimente, den Roswell-Vorfall und den Atomkrieg setzt. Weitere Ungereimtheiten in den Screenshots wie eine Poster-Referenz an den erst 1990 veröffentlichten Kinofilm Kevin - allein zu Haus könnten eventuell auf ein Zeitreise-Thema hindeuten.Der Spieler hat offenbar großen Einfluss auf den Ausgang der Geschichte, da "hunderte verschiedene Möglichkeiten", zahlreiche Zufallselemente, Sidequests sowie drei Enden vorbereitet werden. Spielerisch bewegt man sich zwischen den Genres Adventure, Simulation und Survival-Spiel. Als Release-Zeitraum ist der Herbst 2020 angesetzt. Hier geht es zur Seite im Steam-Store Letztes aktuelles Video: Offizieller Trailer