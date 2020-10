Commander '85: Hacker-Abenteuer in den Achtzigern startet auf PC und Xbox One

Am 30. September 2020 haben The Moonwalls, Ultimate Games und Gaming Factory den nostalgischen 80er-Jahre-Krimi Commander '85 für PC und Xbox One veröffentlicht. Die Umsetztungen für PlayStation 4 und Nintendo Switch sollen bis Jahresende folgen. Auf Steam wird noch bis zum 7. Oktober ein Launch-Rabatt von 20 Prozent auf den regulären Verkaufspreis gewährt (8,63 Euro statt 10.79 Euro). Im Microsoft Store werden hingegen bis zum 8. Oktober 11,99 Euro statt 14,99 Euro fällig. In der Spielbeschreibung heißt es: "'13. Mai 1985: Heute ist mein GEBURTSTAG !!! Mama gab mir das beste Geschenk aller Zeiten! ein Commander 85 - ein super moderner Computer mit echter künstlicher Intelligenz! Es ist sehr klug und ich kann mit ihm sprechen und darauf spielen. Ich kann es kaum erwarten, bis die anderen Jungs es sehen!'Commander 85 ist ein Science-Fiction-Thriller über ein scheinbar gewöhnliches Geburtstagsgeschenk, das das Leben der Hauptfiguren für immer verändert und den schläfrigen Frieden in den Vororten von Chicago stört. Wenn jedoch die militärischen Experimente außer Kontrolle geraten und die Welt der Gefahr eines Atomkrieges ausgesetzt ist, werden Sie nicht allein sein. Zusammen mit einer Gruppe von Freunden und einem verrückten Wissenschaftler müssen Sie versuchen, den Kalten Krieg zu beenden, das Geheimnis der Commander-Computer zu entdecken und die mysteriöse Wahrheit hinter dem Roswell-Vorfall herauszufinden...Entscheiden Sie über das Schicksal der Welt mithilfe eines fortschrittlichen Interaktionssystems mit der künstlichen Intelligenz des Computers. Bauen Sie sein Vertrauen und Ihre Freundlichkeit zu Ihnen auf, hören Sie sich seine sarkastischen Kommentare an und sehen Sie sogar zu, wie es sich mit Ihren Eltern streitet! Mit Hunderten von Möglichkeiten und zufälligen Elementen in der Handlung des Spiels wird jedes Mal, wenn Sie spielen, anders sein, wobei Ihre Auswahl zu einem von drei möglichen Enden führt.Tauchen Sie ein in das Leben polnischer Einwanderer im Amerika der 1980er Jahre und lernen Sie mehr über ihre Kultur und Probleme. Denken Sie daran, dass alle Eltern unabhängig von ihrer Herkunft gleich sind. Erleben Sie ein Gefühl der Nostalgie, wenn Sie sich durch die zufälligen Ereignisse und Elemente Ihrer Umgebung an Ihre eigene Kindheit erinnern, von Diskussionen über die Schule bis hin zu Nörgelei darüber, wie viel Zeit Sie vor dem Computer verbringen. Erledige auch die Aufgaben, die deine Eltern dir geben - sie können dich vielleicht daran hindern, die Welt zu retten, aber zumindest wirst du nicht geerdet oder vom Spielen ausgeschlossen!"Letztes aktuelles Video: Offizieller Trailer