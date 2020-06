Blaston: Acron-Entwickler zeigt futuristisches VR-Duell mit Bullet-Hell

Es wird ernst für Resolution Games: Nach vorwiegend familienfreundlichen VR-Titeln wie dem lustigen Party-Spiel Acron: Attack of the Squirrels , Bait! oder Angry Birds VR: Isle of Pigs wurde im April mit Blaston ein futuristisches Duell angekündigt. Im Upload VR Showcase wurde heute deutlich, wie die zwei sich gegenüberstehenden Kontrahenten unter Druck setzen könnten.Der Kniff am Prinzip: Beide schießen offenbar in Zeitlupe mit futuristischen Waffen, so dass sich ein regelrechter Regen glühender Projektile auf den Gegner ergießt. Wenn das "Opfer" der Attacke das Schild zückt oder selbst blitzschnell eine Salve anbringt, erinnert das an Bullet-Hell-Shooter. Sogar Trickschüsse am Rand lassen scih abfeuern, so dass etwa ein Geschoss wie eine Sylvester-Rakete zerplatzt und den Gegner von der Seite mit Kugeln eindeckt.Letztes aktuelles Video: Offizieller Teaser-Trailer