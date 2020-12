Blaston: Intensive Bullet-Hell-Duelle wurden für SteamVR umgesetzt

Die blitzschnellen Shooter-Duelle in der VR-Kugelhölle wurden gestern auch auf Steam veröffentlicht (für 8,19 Euro): In Blaston von Resolution Games stehen sich zwei futuristische Sportler in einer kleinen Arena gegenüber, um sich gegenseitig mit Projektilen einzudecken bzw. sich darunter wegzuducken.Auf der Oculus Quest konnte uns das Prinzip bereits begeistern, was in einer Gold-Wertung mit 85 Prozent resultierte ( zum Test ). Neu dabei ist u.a. ein Zuschauer-Modus. Dadurch können bis zu acht Spieler per Room-Code den Freundschafts-Matches anderer Spieler zuzuschauen. Ebenfalls enthalten ist seit Update v1.5 die verbesserte "Ozo Lounge": Darin können Spieler sich versammeln und per "Fist-Bump" ein Duell starten, während die übrigen Spieler zuschauen. Da das Spiel Cross-play mit der Quest-Fassung bietet, sind die Updates auch im Original verfügbar."- Duel players in real-time from around the world- Level-up to collect weapons of increasing depth- Balance your weapons’ spawn time & their role- Learn new tricks, add them to your strategy & play style- Track the meta tweaked every month- Play friends in private duels (single account ok)- Visit the Ozo Lounge to socialize with other players, fist bump to join a friendly duel and have other friends spectate- Join a community of players for tips, practice & friends!"