Blaston: Crackdown-Update bringt Einzelspieler-Kampagne

Für das VR-Duellspiel Blaston erscheint heute das kostenlose Einzelspieler-Kampagnen-Update mit dem Titel "Crackdown". Neben den Bullet-Hell-Duellen gegen andere menschliche Spieler gab es zwar schon von Beginn an Bot-Matches, aber jetzt wird eine richtige Kampagne mit Story hinzugefügt.Im Rahmen der Geschichte werden zwei konkurrierende Fraktionen im Blaston-Universum näher vorgestellt. Die Spieler, die in die Rolle eines neuen NeoTexx-Anwärters schlüpfen, können sich nicht nur durch die Octopresence-ModOps-Truppen kämpfen, die in der Arena "The Warhouse" gegen illegale Blaston-Kämpfe vorgehen, sondern können sich auch auf den Weg zur neuen Arena "Scrapper's Market" machen und es dort mit dem Boss Argentia aufnehmen. Neu sind ebenfalls eine Jukebox in Disco 99 und eine verbesserte Version von Super Alien Blast (Arcade-Spiel-im-Spiel). Last but not least wird der haptische Ganzkörperanzug "bHaptics TactSuit" (Treffer spüren) für die Oculus-Quest-Plattformen unterstützt.Die Entwickler von Blaston sind jedenfalls sehr zufrieden mit dem Erfolg des Spiels und verzeichneten bisher über 4 Millionen Online-Matches.