Blaston: Quick-Draw-Update bringt schnelle Wildwest-Duelle auf große Distanz; Kostenlos-Wochenende gestartet

Es wurde aber ebenfalls deutlich, dass es sich beim frischen Modus eher um einen kleinen Snack für zwischendurch handelt. Studio-Chef Tommy Palm freut sich in der Pressemitteilung darüber, dass der Modus der ursprünglichen Idee für Blaston ähnelt: Der Titel sei schließlich zunächst als Wildwest-Duell geplant gewesen.



Nach all den Updates im ersten Jahr hat Hersteller Resolution Games zudem einen frischen Übersichts-Trailer zusammengestellt. Wer Lust bekommen hat, unverbindlich ins Spiel hineinzuschnuppern, kann das bis Montag, 4. Oktober, 19 Uhr erledigen: Bis dahin lässt sich diese Fassung kostenlos spielen. Das Studio erläutert:



"The game will also be part of Steam’s “Weekend Deal”, where new players can purchase Blaston for 30% off the $9.99 price tag through October 6 at 10am PDT. To further celebrate the Quick Draw update, we’re giving away a “Fistful of Blasts”! Any player that logs in to the game during the sale period (Sept. 30 at 10 AM PDT to Oct. 6 at 10 AM PDT) will receive a one-time free $5 worth of blasts to spend on in-game cosmetics like a unique avatar and weapon skins"

Das gestern Abend veröffentlichte kostenlose Update zum Zeitlupen-Shooter Blaston bringt eine Abwechslung zum klassischen Spielablauf - mit einem Colt, einer größeren Distanz und höherer Geschwindigkeit. Der seit dem 30. September verfügbare saisonale Modus “Quick Draw” ist eine nicht gewertete Alternative zu den Ranked-Duellen des Hauptmodus.Unsere ersten Runden mit der Quest 2 sorgten tatsächlich für einen gewissen Suchtfaktor. Bei den deutlich schnelleren Projektilen der einzigen Waffe (dem "Deadringer"-Colt, einem legendären Raptor-Skin mit schnelleren Kugeln) lassen sich oft nur intuitive oder strategische Ausweichbewegungen starten.