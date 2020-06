Crysis Remastered: Wird sehr wahrscheinlich am 23. Juli erscheinen

Wenn man dem offiziellen Microsoft-Store und dem "geleakten" Trailer (siehe unten) Glauben schenken darf, dann wird Crysis Remastered am 23. Juli 2020 erscheinen. Eigentlich wollte Crytek die Ankündigung am 1. Juli um 18 Uhr vornehmen , aber im Store von Microsoft sind die Spielinformationen bereits abrufbar. Angeblich soll das Remaster ca. 7 GB groß sein.Das Remaster von Crysis (2007) wird für PC, PlayStation 4, Switch und Xbox One erscheinen. Es entsteht bei Crytek in Zusammenarbeit mit Saber Interactive (World War Z, Switch-Version von The Witcher 3).Gemäß der Pressemitteilung wird Crysis Remastered nur den Einzelspieler-Modus enthalten. Auch Crysis Warhead (Stand-Alone-Ableger) ist nicht dabei. Crysis Remastered bietet qualitativ hochwertigere Texturen, allgemein verbesserte "Art Assets", temporales Anti-Aliasing, Screen Space Directional Occlusion (SSDO; Methode zur globalen Beleuchtung), Sparse Voxel Octree Global Illumination (SVOGI; Voxel-basierte Methode zur globalen Beleuchtung mit Raytracing), Tiefenschärfe-Effekte, neue Beleuchtungseinstellungen, Bewegungsunschärfe, Parallax Occlusion Mapping (3D-Daten für strukturierte 2D-Oberflächen) und neue Partikeleffekte. Weitere Ergänzungen sind volumetrischer Nebel, Lichtschächte/Lichtstrahlen, die API- sowie Hardware-unabhängige Raytracing-Unterstützung der CryEngine und Screen Space Reflections zur Berechnung von Reflexionen (nur auf den Sichtkegel des Nutzers).Letztes aktuelles Video: News-Talk Wie sinnvoll ist Crysis Remastered