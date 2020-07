Crysis Remastered: Switch-Version erscheint am 23. Juli; PC, PS4 und Xbox One werden später versorgt

Triadfish hat geschrieben: ? vor 6 Minuten Crysis ohne Highend Grafik wäre wie ein Gears of War ohne Waffen. Und genau aus diesem Grund gehört Crysis auch nicht auf die Konsole, sondern auf einen Highend-PC. Crysis ohne Highend Grafik wäre wie ein Gears of War ohne Waffen. Und genau aus diesem Grund gehört Crysis auch nicht auf die Konsole, sondern auf einen Highend-PC.

Ich bezweifle zwar auch, dass die Switch ein Crysis in aufpolierter Optik einfach so stemmen kann, aber diese These ist gewagt ^^Hast Du Dir Gears 4 oder 5 mal angesehen?In HDR auf der X?Oder ein Last of Us 2 auf der PS5?Ist ja nicht so, als wären die aktuellen Konsolen keine HighEnd-PCs. Vielleicht nicht vergleichbar mit der Power einer RTX2080, aber es ist ja auch nicht so, als würden Entwickler diese Power wirklich nutzen...