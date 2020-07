Crysis Remastered: Technik der Switch-Version näher vorgestellt

In einem neuen Trailer geht Crytek näher auf die Switch-Version von Crysis Remastered ein und welche Technik zum Einsatz kommt, damit der technisch beeindruckende PC-Shooter aus dem Jahr 2007 ein möglichst eindrucksvolles Comeback auf der Hybrid-Konsole feiert.Dazu gehören etwa verbesserte Texturen, Tiefenschärfe, Bewegungsunschärfe, Verbesserungen bei der dynamischen Beleuchtung und ein optionales Zielen mit den Bewegungssensoren.Während die Umsetzungen für PS4 und Xbox One verschoben wurden, erscheint Crysis Remastered für Switch wie geplant am 23. Juli zum Preis von knapp 30 Euro. Für die Version hat Crytek mit Saber Interactive zusammengearbeitet. Das Studio hatte zuvor bereits das Rollenspiel The Witcher 3 erstaunlich gut auf Nintendos Konsole portiert. Die gezeigten Szenen wurden laut Angaben im Trailer bei einer Auflösung von 720p und einer Bildrate von 30fps aufgenommen.Letztes aktuelles Video: Nintendo Switch Tech Trailer