Crysis Remastered: Termin für PC, PS4 und Xbox One steht fest; inkl. Raytracing (auch auf Konsolen)

Nach dem Frühstart von Crysis Remastered auf Switch ( zum Test ) wird Crytek die anderen Plattformen am 18. September 2020 bedienen. Die überarbeitete Neuauflage von Crysis wird als digitaler Download via Epic Games Store (PC), PlayStation Store (PS4) und Microsoft Store (Xbox One) zu einem Preis von 29,99 Euro zur Verfügung stehen.Das von Crytek zusammen mit Saber Interactive entwickelte Crysis-Remaster konzentriert sich auf die Einzelspieler-Kampagne des Originalspiels. Der Multiplayer-Modus ist nicht enthalten.Das Remaster bietet aufwändigere Texturen (bis 8K-Auflösung), HDR-Unterstützung, temporale Kantenglättung (TXAA), Screen Space Directional Occlusion (SSDO; verbesserte Globalbeleuchtung im Vergleich zu SSAO), Global Illumination (SVOGI; globale Beleuchtung), Depth-of-Field-Effekte, (Schärfentiefe) neue Lichteinstellungen, Bewegungsunschärfe, Parallax Occlusion Mapping (3D-Oberflächen von Texturen), Screen Space Reflections und Shadows (SSR & SSS) sowie verbesserte Partikeleffekte.Zu den Neuerungen gehört ebenfalls Raytracing - auch auf Konsolen. Auf Basis einer softwarebasierten Raytracing-Lösung der CryEngine wird auf PlayStation 4 Pro und Xbox One X die Nutzung von Raytracing ermöglicht. Die PC-Version wird zusätzlich DLSS von Nvidia und hardwarebasiertes Raytracing über die VKRay Vulkan Extension von Nvidia auf RTX-GPUs bieten.Letztes aktuelles Video: Tech Trailer Preview