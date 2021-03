Crysis Remastered: PC-Version erhält Unterstützung für DLSS

Mit einem neuen Update fügt Crytek der PC-Version von Crysis Remastered eine Unterstützung von DLSS (Deep Learning Super Sampling) hinzu. Wie das Studio verspricht, wird die Technology von Nvidia dafür sorgen, dass die Performance "dramatisch" verbessert wird - sofern entsprechende Grafikkarten im System verbaut sind.Im Detail spricht Crytek von einem 40-prozentigen Leistungsschub durch DLSS. Gleichzeitig soll das Update auch den einen oder anderen Bug aus der Welt schaffen."Die Crysis-Reihe ist berühmt dafür, in grafischer Hinsicht an die Grenze zu gehen. Das Hinzufügen der DLSS-Unterstützung war da ein logischer Schritt", so Vladimir Kajalin, Principal Rendering Engineer bei der CRYENGINE. "Nvidia DLSS ist eine erstaunliche Technologie und bewirkt eine große Leistungssteigerung bei Crysis Remastered, die es Spielern erlaubt, noch mehr aus dem Spiel und ihrer Hardware herauszuholen."Letztes aktuelles Video: VideoTest Crysis Remastered