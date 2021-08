Crysis Remastered: Im September auch bei Steam verfügbar

Die PC-Version von Crysis Remastered ( ab 39,99€ bei vorbestellen ) wird im September auch bei Steam zur Verfügung stehen. Das hat Crytek angekündigt. Zu einem konkreten Releasetermin konnte sich das Entwicklerstudio aus Frankfurt aber offenbar noch nicht durchringen.Immerhin werden bereits Angebote in Aussicht gestellt: Besitzer der Originalversion von Crysis erhalten beim Kauf der Neuauflage demnach einen Rabatt von 30 Prozent. Zusätzlich erhalten alle Käufer des Remasters in der ersten Woche nach Veröffentlichung einen Nachlass von 20 Prozent, den Besitzer des Originals zusätzlich in Anspruch nehmen können, um sich folglich einen Rabatt von 50 Prozent zu sichern.Im Epic Games Store wurde die PC-Version von Crysis Remastered bereits im vergangenen Jahr angeboten. Darüber hinaus ist der Shooter auch für PS4, Xbox One und Switch erhältlich. Anfang April gab es außerdem ein Update für die PS5 und Xbox Series X|S Unseren Test zu Crysis Remastered findet ihr hier , den zur Switch-Version hier Letztes aktuelles Video: VideoTest Crysis Remastered