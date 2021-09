Crysis Remastered: Wird Mitte September auf Steam veröffentlicht

Es geht zurück in die Tropen von Crysis : Der erste Teil der Remastered-Series mit verbesserter Grafik wird am Freitag, 17. September 2021 im Steam-Store veröffentlicht. Zum Start soll Crysis Remastered ab 39,99€ bei vorbestellen ) dort 20% weniger kosten, für Besitzer des Originalspiels sogar 30% weniger. Da sich beide Rabatte kombinieren lassen, kommen frühentschlossene Besitzer von Teil 1 also zunächst 50% günstiger weg.Wer sich das Remaster auf die Wunschliste packt, soll eine entsprechende Benachrichtigung zum Aktions-Start bekommen."Anzug an: Die Geschwindigkeit, Stärke, Panzerung und Tarnfähigkeit deines Nanosuit ermöglichen dir kreative Lösungen für jede Art von Kampf.Anpassen: Passe in einer sich stets ändernden Umgebung deine Taktiken an, um auf Schlachtfeldern von gefrorenen Urwäldern bis zu außerirdischen Umgebungen die Oberhand zu behalten.Individualisieren: Ein riesiges Arsenal modularer Waffen gibt dir noch nie dagewesene Kontrolle über den Spielstil, mit Optionen von experimentell bis außerirdisch.Erobern: Lebensnahe feindliche KI erfordert einen strategischen und flexiblen Spielstil, wenn neue Herausforderungen – einschließlich eines Schlachtfelds im schwerelosen Raum – die Spieler dazu zwingen, in die Offensive zu gehen und proaktiv zu sein.Entdecken: Wähle deinen eigenen Weg durch die offene Welt von Crysis und zerstöre Hindernisse, nutze Fahrzeuge und setze die Umgebung selbst gegen deine Feinde ein."Letztes aktuelles Video: VideoTest Crysis Remastered