Crysis Remastered: Auf Steam erhältlich

Der seinerzeit grafisch sehr anspruchsvolle Shooter Crysis zum Test aus dem Jahr 2007 ) ist ab sofort in einer überarbeiteten Fassung erhältlich: Crytek hat Crysis Remastered ab 39,99€ bei vorbestellen ) auf Steam veröffentlicht. Spieler, die das originale Crysis besitzen, bekommen einen Rabatt von 50% auf die Remastered-Version (Standard-Preis: 29,99 Euro). Besitzen sie auch Hunt: Showdown , gibt es laut Pressemitteilung einen zusätzlichen Rabatt.Die überarbeitete Spielesammlung Crysis Remastered Trilogy wiederum erscheint am 15. Oktober für PlayStation 4 und PlayStation 5, Xbox One und Xbox Series X|S sowie für den PC. Die Download-Fassung erscheint via Epic Games Store, PlayStation Store und Microsoft Store. Die Trilogie wird 49.99 Euro kosten.'Wir freuen uns, Crysis Remastered mit dem Steam-Release für alle PC-Spieler verfügbar zu machen. Wir haben neben den diversen Angeboten zum Launch ein paar exklusive Steam Trading Cards und freuen uns darauf, Spieler mit der Remastered-Version zu begeistern.'(...)Crysis 2 Remastered und Crysis 3 Remastered werden ebenfalls am 15. Oktober respektive für den Epic Games Store, den PlayStation Store und den Microsoft Store sowie den Nintendo Switch eShop erscheinen und die Single-Player-Kampagnen der Originalspiele aus den Jahren 2011 und 2013 beinhalten. Die Versionen werden jeweils 29,99 € kosten. Eine physische Version für Nintendo Switch wird etwas später folgen. Weitere Informationen zur Crysis Remastered Trilogy finden Interessierte unter www.crysis.com ."Letztes aktuelles Video: Steam Launch Trailer