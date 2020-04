Alchemy Story: Magischer Bauernhof lässt den Early Access hinter sich

Screenshot - Alchemy Story (PC) Screenshot - Alchemy Story (PC) Screenshot - Alchemy Story (PC) Screenshot - Alchemy Story (PC) Screenshot - Alchemy Story (PC) Screenshot - Alchemy Story (PC) Screenshot - Alchemy Story (PC) Screenshot - Alchemy Story (PC) Screenshot - Alchemy Story (PC) Screenshot - Alchemy Story (PC) Screenshot - Alchemy Story (PC)

Die alchemistisch angehauchte Bauernhof-Simulation Alchemy Story von Éloïse Laroche ( Bunny Park ) ist am 15. April 2020 aus dem Early Access ausgeschieden und offiziell für PC erschienen. Auf Steam wird noch bis zum 22. April ein Launch-Rabatt von 20 Prozent auf den regulären Verkaufspreis gewärt (13,59 Euro statt 16,99 Euro).In Alchemy Story verschlägt es einen als Alchemie-Lehrling in ein Dorf, dessen Einwohner in Tiere verwandelt wurden, für die es einen Bauernhof zu errichten gilt. Darüber hinaus versucht man sich als Imker, braut alchemistische Tränke, geht Angeln, fällt Bäume und schürft in einer Mine nach Erzen, während man die Dorfbewohner nach und nach zurück in Menschen verwandelt und Freundschaften schließt, was gut anzukommen scheint. Die bisherigen Nutzerreviews sind jedenfalls "sehr positiv" (aktuell sind 86 Prozent von 61 Reviews positiv).Letztes aktuelles Video: Early Access Trailer