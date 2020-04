Finding Teddy 2: Definitive Edition: Pixelplattformer wird für Switch umgesetzt

Screenshot - Finding Teddy 2 (Switch) Screenshot - Finding Teddy 2 (Switch) Screenshot - Finding Teddy 2 (Switch) Screenshot - Finding Teddy 2 (Switch)

Es handelt sich um einen Plattformer mit starkem Action-Adventure-Einschlag, in dem man sich gigantischen Kreaturen entgegenstellt, musikalische Einlagen für sich nutzen muss und antike Artefakte entschlüsselt. Auf dem PC erschien das Spiel bereits 2015. Im Jahr darauf folgten Umsetzungen für PS4 und Wii U unter dem Titel "Chronicles of Teddy: Harmony of Exidus".Um die Verwirrung komplett zu machen, ist das zweite Abenteuer auf Steam lediglich unter dem Namen "Chronicles of Teddy" gelistet. Ruft man die entsprechende Shop-Seite auf, kann man dort allerdings Teil 2 kaufen, welcher mittlerweile auch dort auf dem Kauf-Button in "Chronicles of Teddy : Harmony of Exidus" umbenannt wurde. Alternativ wird auf der Seite auch ein Bundle von Teil 2 zusammen mit dem Vorgänger "Finding Teddy" angeboten."Tarant braucht Hilfe...Chronicles of Teddy : Harmony of Exidus ist ein Abenteuer-/Actionspiel in 2D, das in Retro Pixel Art kommt. Gehe los, um Tarant in einem großen Abenteuer zu helfen, in welchem du kämpfen musst, deinen Orientierungssinn benutzen musst und dein Gehör benutzen musst, um dein Ziel zu erreichen.Schlüsselpunkte:- Eine sehr lange Spielzeit von über 20 Stunden für die Hauptaufgabe. Über zehn zusätzliche Stunden für die Nebenaufgaben!- Das Spiel kommt in Pixel Art, für eine schöne Auflösung, die uns in die Ära der 8-Bits und 16-Bits zurückwirft - obwohl aktuelle Effekte benutzt werden.- Eine einzigartige Musiknutzung durch Musicom.- Eine Challenge und ein hoher Schwierigkeitsgrad, der jedem Gamer gefallen wird.- Ein Abenteuer-/Actionspiel, von denen es heutzutage zu wenige gibt."