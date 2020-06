Night Call: Konsolen-Umsetzungen für Switch und Xbox One stehen an

Die ersten Konsolen-Umsetzungen von Night Call sind für Switch und Xbox One angekündigt worden. Der düstere Trip durch Paris (für Erwachsene) soll am 24. Juni 2020 beginnen.Letztes aktuelles Video: Konsolen-TrailerProduktbeschreibung von Publisher Raw Fury: "Ein mysteriöser Serienkiller streift durch die Straßen des heutigen Paris. Er tötet ein Opfer nach dem nächsten, und die Polizei schafft es nicht, ihm auf die Spur zu kommen. Du bist ein Taxifahrer und hast einen der letzten Angriffe des Killers nur haarscharf überlebt. Jetzt bleiben dir noch sieben Nächte, um ihn zu finden, denn sonst erklärt die Polizei dich zum Schuldigen. Deine nächsten Schichten werden also alles andere als gewöhnlich und ereignislos sein ...Night Call ist ein nichtlineares narratives Kriminalspiel. Du bist kein Polizist, aber du hast eine besondere Gabe: In deiner Nähe fühlen sich die Menschen wohl. Und sie reden. Sie teilen ihre Gedanken mit dir. Ihre Gefühle. Ihre Erlebnisse. Und ihre Geheimnisse. Für deine Kunden bist du mehr als nur ein Fahrer. Du bist zugleich ein Freund, ein Beichtvater, ein Ratgeber. Ein Voyeur, der einen Blick hinter die Maske auf die Leben der Menschen in der Stadt des Lichts werfen kann. Und du musst diese Rollen überzeugend spielen, wenn du den Killer schnappen willst.Nutze die begrenzte Zeit, die dir jede Nacht zur Verfügung steht, um Hinweise zu sammeln und Geld zu verdienen, damit du deine Rechnungen bezahlen kannst. Bringe deine Passagiere ans Ziel, hör dir an, was sie zu sagen haben, und wähle deine Antworten sorgfältig aus, denn einige von ihnen sind nur ganz normale Menschen, die einfach eine Geschichte zu erzählen haben, während andere dir Hinweise geben können, die dich deinem Ziel näher bringen. Folge den richtigen Hinweisen, um neue Informationen über die Verdächtigen zu erhalten, und vergiss nicht, ausreichend Geld zu verdienen, damit du tanken und deine Rechnungen bezahlen kannst."