Night Call: Die Ermittlungen weiten sich auf Xbox One und Switch aus

Am 24. Juni 2020 haben Monkey Moon, BlackMuffin und Raw Fury den bereits für PC erschienenen und auf Steam bis dato "größtenteils positiv" bewerteten Noir-Thriller Night Call auch für Xbox One und Nintendo Switch veröffentlicht. Der Download des auch im Xbox Game Pass (Ultimate) enthaltenen Krimis via Microsoft Store und eShop kostet jeweils 19,99 Euro. In der Spielbeschreibung heißt es: "Ein Serienkiller versetzt die Straßen des heutigen Paris in Angst und Schrecken. Die Zahl der Opfer steigt, und die Polizei kommt dem Täter keinen Schritt näher. Du bist Taxifahrer und hast das neueste Opfer als Letztes lebend gesehen. Deine nächsten Schichten werden alles andere als Routine oder sicher sein...Night Call ist ein Detektivspiel im Noir-Stil, in dem es zwei Spielziele gibt: einen Mordfall aufklären und genug Geld zum Leben verdienen. Deine Schicht beginnt am Abend und endet bei Tagesanbruch. Du willst eigentlich nur genug Geld für dein Taxi, die Wohnung und deinen Lebensunterhalt verdienen. Aber als die polizeilichen Ermittlungen keinen Erfolg haben, zwingt dich der verantwortliche Beamte, sie mit dem zu unterstützen, was du am besten kannst: Fahrgäste in der kurzen Zeit, in der sie dir zuhören, zum Reden zu bringen.Deine beiden Rollen (Ermittler und Taxifahrer) verlangen jeweils andere Prioritäten, die nicht immer leicht zu vereinbaren sind. Du musst den richtigen Fahrgästen genügend Informationen entlocken, kannst aber nicht endlos mit ihnen reden. Nimm die richtigen Fahrgäste auf und stell die richtigen Fragen, um neue Hinweise zu bekommen. Folge der richtigen Spur und finde mehr über die Verdächtigen heraus... Und vergiss nie, dass dein Leben auf dem Spiel steht. Kannst du das Rätsel lösen, bevor es zu spät ist? Beeil dich... die Uhr und das Taxameter laufen..."Letztes aktuelles Video: Launch Trailer Switch Xbox One