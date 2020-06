Miden Tower: Fantasy-Rollenspiel mit einer Mauer als Heldin für Switch erschienen

Am 25. Juni 2020 hat Kemco hat das bereits für iOS, Android, PC und Xbox One erhältliche 2D-Fantasy-Rollenspiel Miden Tower von Exe-Create auch für Nintendo Switch veröffentlich. Im eShop wird aktuell noch ein Rabatt von zehn Prozent auf den regulären Verkaufspreis gewährt (13,49 Euro statt 14,99 Euro). In der Spielbeschreibung heißt es: "Miden Tower ist ein Fantasy-Rollenspiel mit einer fesselnden und dramatischen Geschichte. Nachdem der Miden Tower vom Alroval-Imperium erobert wurde, werden die Magier, die den Turm ihr Zuhause nennen, in den oberen Stockwerken in die Enge getrieben. Dadurch wird eine Reihe tragischer Ereignisse in Gang gesetzt, die zu einer Gegenoffensive führen, um den Turm zurückzuerobern und sich für das begangene Unrecht zu rächen.Die Heldin ist eine Mauer, die den Hauptfiguren hilft, indem sie mit anderen Mauern verschmilzt oder bei Bedarf als Windschutz dient. Rundenbasierte Kämpfe können mit 3x3-Gitterkämpfen ausgetragen werden, indem Fähigkeiten mit unterschiedlichen Effekten eingesetzt oder Golems beschworen werden, um die Feinde zu besiegen. Generiere Objekte mit Alchemie, erlerne passive Fertigkeiten und genieße die vielen Quests und den zusätzlichen Spaß, der dich in diesem magischen Abenteuer erwartet!"Letztes aktuelles Video: Trailer