Merchant of the Skies: Fliegende Händler landen auf Xbox One und Switch

Werde ein Händler! Finde die besten Handelsrouten und profitiere von ihnen.

Entdecke die Welt! Reise zwischen fliegenden Inseln und stelle dich verschiedenen Herausforderungen.

Sandbox-Spielweise: Tu was du möchtest, in deiner eigenen Geschwindigkeit

Sammle Erfahrung und Know-How beim Handeln, um dann deine eigene Güterproduktion zu starten

Richte automatisierte Karavanen ein, um Güter ohne dein direktes Eingreifen zu transportieren

Screenshot - Merchant of the Skies (Switch) Screenshot - Merchant of the Skies (Switch) Screenshot - Merchant of the Skies (Switch) Screenshot - Merchant of the Skies (Switch) Screenshot - Merchant of the Skies (Switch) Screenshot - Merchant of the Skies (Switch)

Am 30. Juli 2020 haben die lettischen Entwickler von Coldwild Games ihre bereits für PC erschienene und auf Steam bis dato "sehr positiv" bewertete Handelssimulation Merchant of the Skies auch für Xbox One und Nintendo Switch veröffentlicht. Der Download via eShop und Microsoft Store , wo auch eine kostenlose Demo verfügbar ist, kostet jeweils 14,99 Euro.Spielbeschreibung des Herstellers: "In Merchant of the Skies spielst du den Kapitän eines Luftschiffs! Verkaufe Objekte, sammle Rohstoffe und errichte dein eigenes Handelsimperium in den Wolken! Merchant of the Skies ist ein Handelsspiel mit leichten Basenbau- und Tycoon-Elementen. Du startest als Kapitän eines kleinen Luftschiffs und arbeitest dafür, deine eigene Handelsfirma aufzubauen.Merchant of the Skies ist ein experimentelles Spiel: Es hat kein bestimmtes Genre, versucht allerdings das Gefühl einzufangen, die Welt zu bereisen und deine eigene Firma aufzubauen. Das bedeutet wir versuchen Erkundung, Basenbau, Handel und kleinere RPG-Elemente ins Spiel einzubauen."Als Features werden genannt:Letztes aktuelles Video: Launch Trailer