Hero of the Kingdom: The Lost Tales 1: Die Jagd auf den Drachen hat begonnen

Erkunde wundervolle Landschaften und finde die Höhle des Drachen.

Helfe Menschen und erledige zahlreiche spannende Aufgaben.

Bekämpfe Monster und erlerne viele Fähigkeiten.

Finde hunderte von nützlichen versteckten Gegenständen.

Erhalte bis zu 26 Auszeichnungen.

Am 17. April 2020 haben die slowakischen Entwickler von Lonely Troops ihr Fantasy-Rollenspiel Hero of the Kingdom: The Lost Tales 1 für PC veröffentlicht. Auf Steam wird noch bis zum 24. April ein Launch-Rabatt von zehn Prozent auf den regulären Verkaufspreis gewährt (3,59 Euro statt 3,99 Euro). Außerdem ist auch ein Bundle mit Hero of the Kingdom Hero of the Kingdom 2 und Hero of the Kingdom 3 erhältlich. Die bisherigen Nutzerreviews des jüngsten Teils sind "sehr positiv" (aktuell sind 96 Prozent von 81 Reviews positiv).In der Spielbeschreibung heißt es: "Während deiner Reisen um die Welt, kommst du in eine Stadt, die jüngst von einem Drachen angegriffen wurde. Niemand weiß, woher das schreckliche Biest stammt. Während die Leute in Angst leben, träumt ein kleiner Junge, ein Waise namens Brent, von heldenhaften Taten und Ruhm. Euer Verlangen nach Gerechtigkeit stellt Brent und dich vor eine gemeinsame Aufgabe. Ihr müsste euch in die gefährliche Wildnis begeben, den Drachen finden und den größten Kampf eures Lebens bestreiten. Mit eurem Heldenmut und euren Fähigkeiten werdet ihr die Stadt vor dem Bösen retten."Als Features werden genannt:Letztes aktuelles Video: Spielszenen