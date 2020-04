Medieval Dynasty: Mittelalter-Simulation mit Rollenspielaspekten für PC in Entwicklung

Screenshot - Medieval Dynasty (PC) Screenshot - Medieval Dynasty (PC) Screenshot - Medieval Dynasty (PC) Screenshot - Medieval Dynasty (PC) Screenshot - Medieval Dynasty (PC) Screenshot - Medieval Dynasty (PC) Screenshot - Medieval Dynasty (PC) Screenshot - Medieval Dynasty (PC) Screenshot - Medieval Dynasty (PC) Screenshot - Medieval Dynasty (PC) Screenshot - Medieval Dynasty (PC) Screenshot - Medieval Dynasty (PC)

Bei Render Cube und der Toplitz Productions GmbH (Österreich) befindet sich mit Medieval Dynasty eine Mittelalter-Simulation mit Rollenspielaspekten in Entwicklung. In dem Spiel kann man eine offene Mittelalterwelt erkunden, auf die Jagd gehen, das eigene Land kultivieren, ein Haus errichten und letztendlich das Dorf zur florierenden Stadt machen. Produktbeschreibung : "Du schlüpfst in die Rolle eines armen, aber geschickten Jägers und Bauern, der seinem Schicksal trotzt. Beginne mit dem Aufbau deines Zuhauses in der mittelalterlichen Welt und entwickle daraus ein geschäftiges Dorf. Verteidige dich gegen wilde Tiere, jage, sammle Nahrung und Ressourcen und erstelle Werkzeuge und Waffen. Rüste deine Gebäude auf und verbessere die Versorgungssturktur [sic!] in deinem Dorf. Gründe eine Familie und sorge für deine Frau und deine Erben. Zeige dein Geschick und Fingerspitzengefühl und erweitere dein Land und deine Bewohner. Wirf ein Auge auf den harten Winter und unvorhersehbare Ereignisse während du deine Fähigkeiten verfeinerst und eine Dynasty erschaffst, die den Platz deiner Blutlinie in der Geschichte über Generationen sichern wird."Simuliert werden u.a. die vier Jahreszeiten mit Tag/Nacht-Zyklus sowie realistischen Wetter- und Saisonbedingungen. Die Entwickler versprechen einen detaillierten Fähigkeitsbaum für die individuelle Charakterentwicklung, Ereignisse mit Auswirkungen auf den Spielverlauf und ein Dynastie-Reputationssystem, das königliche Ereignisse auslöst.Der Publisher arbeitet ebenfalls an Industry Giant 4.0 (Der Industriegigant 4.0), Lumberjack's Dynasty und Trucker's Dynasty: Cuba Libre Farmer's Dynasty erschien Ende 2019.Letztes aktuelles Video: Trailer