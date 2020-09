Medieval Dynasty: Mittelalter-Simulation mit Rollenspielelementen startet in den Early Access

Am 17. September 2020 haben Toplitz Productions und die polnischen Entwickler Render Cube die Mittelalter-Simulation Medieval Dynasty im Early Access für PC veröffentlicht , wo sie in frühestens sechs Monaten fertiggestellt werden soll. Auf Steam wird noch bis zum 24. September ein Launch-Rabatt von 20 Prozent auf den regulären Verkaufspreis gewährt (19,99 Euro statt 24,99 Euro). Die bisherigen Nutzerreviews sind "sehr positiv" (aktuell sind 88 Prozent von 457 Reviews positiv).

Wunderschöne und realistische 3D-Welt präsentiert in modernster Grafik

Plane in der Zeit, dann hast du in der Not! Volle 4 Jahreszeiten mit Tag/Nacht-Zyklus und realistischen Wetter- und Saisonbedingungen

Interaktive Umgebung: Bäume, die gefällt werden müssen, verschiedene Früchte, Steine und andere Ressourcen, die gesammelt werden müssen, Höhlen, die es zu erforschen gilt und vieles mehr

18 verschiedene Gebäudearten mit verschiedenen Ebenen - vom Heuschuppen bis hin zu hochwertigen Steinhäusern

Über 60 Ausrüstungsgegenstände darunter Waffen, Werkzeuge, Möbel und Kleidung

Realistische Interaktion mit vielen verschiedenen Tieren wie z.B. Wölfen, Wildschweinen, Hirschen, Kaninchen

Alle Aktivitäten haben direkte Auswirkungen auf Nahrung, Wasser, Gesundheit und Ausdauerstatus

Detaillierter Fähigkeitenbaum für die individuelle Charakterentwicklung

Einzigartige Ereignisse und Entscheidungen mit direkter Auswirkung auf den Spielverlauf

Dynastie-Reputationssystem, das königliche Ereignisse auslöst

Viele weitere spannende Features: abwechslungsreiche Quests, Handel und Wirtschaft, Sandbox-Option und soziale Interaktion mit NPCs

Medieval Dynasty soll eine Kombination aus Survival-, Simulations-, Strategie- und Rollenspielelementen bieten und wird vom Hersteller folgendermaßen beschrieben: "Europa im Mittelalter - das geheimnisvolle Abendland, regiert von Adel und Klerus, erwartet dich! Hier hat der Handel zwischen den Nationen nicht nur Wohlstand, sondern auch Neid, Gier und Misstrauen hervorgebracht. Nutze die sich ständig verändernde Umgebung um dein kleines Stück Land in ein Heim und dein Dorf in eine florierende Stadt zu verwandeln, die die Zeit überdauern wird. Gründe mit deinen Nachkommen eine Dynastie und regiere über Generationen hinweg dein eigenes Reich.Du startest dein einfaches Leben als junger Mann, sammelst Erfahrungen, erlernst und verbesserst deine Fähigkeiten als Bauer und Jäger und erbaust dein eigenes Heim – von der einfachen Hütte, bis zum umfangreichen Hof. Es gilt das Volk zu motivieren, sich in deiner Nähe niederzulassen, für dich zu arbeiten und so den Bestand deiner Dynastie zu sichern. Eine riesige mittelalterliche offene 3D-Welt erwartet dich... Wirf ein Auge auf den harten Winter und unvorhersehbare Ereignisse während du deine Fähigkeiten verfeinerst und dein Vermächtnis erschaffst, das den Platz deiner Blutlinie in der Geschichte über Generationen sichern wird."Als Features werden genannt:Letztes aktuelles Video: Early Access Launch Trailer